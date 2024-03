San Donato allo scontro. Ghiviborgo ostacolo duro

Entra nel vivo la volata finale anche nel girone E. La 10ª giornata di ritorno propone il big-match Follonica Gavorrano-Livorno, con la Pianese terzo incomodo, che rende ancora più interessante la lotta al vertice che quella per la salvezza con Figline e San Donato Tavarnelle interessate. Le gare oggi alle 14,30.

Tau Calcio-Figline 1965 (all’andata1-1: Zellini, Malva) arbitro: Casali di Cesena. Per Tronconi & C l’odierna trasferta richiederà la massima concentrazione contro il Tau del tecnico Venturi dopo aver raccolto un solo punto in quattro gare, punta a rilanciarsi per cercare di entrare nella zona play off. Un Tau praticamente quasi salvo, ma con l’imprevisto scivolone di domenica sul campo della Sangiovannese, dovrà effettuare un ulteriore sforzo dovendo affrontare tre gare difficili: Figline, Poggibonsi e Trestina. Pertanto, il compito per gialloblù del presidente Sarri non sarà facile, anche in considerazione di alcune assenze importanti, come quella dell’attaccante Bruni squalificato e dell’altra punta Diarrà ancora non perfettamente guarito; ma andrà in panchina. Per fortuna rientra Sesti con Saccardi nel ruolo di centravanti. Per il resto, solita formazione.

San Donato Tavarnelle-Ghiviborgo (0-1: Pietro Carcani) arbitro: Cipolloni di Foligno. E’ una di quelle partite che il San Donato non dovrà sottovalutare in quanto il Ghiviborgo nel turno precedente ha perso sul campo del Montevarchi assottigliando il vantaggio che aveva nei confronti degli inseguitori che ambiscono al 5° posto della classifica. Pertanto, alla squadra di Brachi servirà prudenza e tanta concentra-zione per superare indenne questo scoglio che vale molto in fatto di salvezza. Per la formazione, c’è il rientro di Frosali e l’unica incertezza riguarda la coppa d’attacco se sarà riconfermata quella con Oitana e Neri, oppure si punterà su Bellini e Barazzetta (nella foto).

Giovanni Puleri