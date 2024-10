Serata di stelle per la maison diretta da Lorenzo Guazzini. Che festa da Montezemolo. Tanti vip per il brand di moda

Sport e moda, un connubio da sempre idilliaco che ieri – all’interno del suo atelier in zona Capalle – ha voluto ribadire il brand Montezemolo, che nel corso di una serata con oltre 250 ospiti ha corroborato le sue storiche amicizie sportive con due eccellenze come Fiorentina e Pistoia Basket. Tante le presenze di casa viola nella sede della maison diretta da Lorenzo Guazzini: dal dg Ferrari ai giocatori Kayode, Bove e Gosens, che con il cestista pistoiese Gianluca Della Rosa e al nuotatore fiorentino Lorenzo Zazzeri ha animato un talk show condotto da Federico Buffa. Molti anche i vip presenti: il senatore Matteo Renzi (con il figlio), l’ex attaccante Giampaolo Pazzini, il costruttore del Viola Park Vincenzo Nigro e volti noti della politica locale come gli ex sindaci di Prato e Bagno a Ripoli Biffoni e Casini.

Andrea Giannattasio