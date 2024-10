Solidarietà. ’Cancer Society’. Maxi-donazione di Mediacom

Una donazione di oltre 37mila dollari in favore dell’American Cancer Society, una delle realtà più importanti degli Stati Uniti che contribuisce alla ricerca contro il tumore al seno. A tanto ammonta la somma che la Mediacom, l’azienda di Rocco Commisso, ha stanziato in occasione della camminata Making Strides di Hudson Valley. L’evento si è tenuto presso la sede di Mediacom. E se in un primo momento la cifra raggiunta dalle donazioni aveva toccato quota 18.600 dollari, ci ha poi pensato la famiglia Commisso a raddoppiare il compenso devoluto in beneficenza: "Siamo orgogliosi di supportare l’American Cancer Society", ha detto Catherine Commisso: "È incoraggiante vedere i progressi compiuti nella prevenzione e nel trattamento del cancro al seno".

A.Gian.