Fiorentina, sorteggio Conference League: fuori Francoforte e Betis. C'è l'Ajax da evitare

Firenze 22 febbraio 2024 - L'appuntamento è tra poche ore, alle 13 di venerdì 23 febbraio, quando la Fiorentina a Nyon tornerà nel sorteggio europeo e dunque riprenderà contatto con la Conference League. Ieri sera si sono giocate le gare di ritorno del PlayOff (praticamente i sedicesimi di finale) tra le seconde classificate dei gironi e le 'retrocesse' dall'Europa League. Un turno che la Fiorentina ha saltato avendo vinto il proprio girone davanti al Ferencvaros. Lo scorso anno, al contrario, i viola dovettero affrontare anche gli spareggi ed ebbero la meglio sul Braga nel doppio confronto.

Intanto il sorteggio. Per tornare in campo c'è tempo, ma oggi la squadra di Italiano conoscerà la sua prossima avversaria agli ottavi di finale. Le date sono certe. Andata in trasferta il 7 marzo, ritorno al Franchi il 14. Questo perché la Fiorentina affronterà il sorteggio di oggi da testa di serie avendo vinto il girone. Già nel pomeriggio saranno ufficializzati anche gli orari delle due partite.

Sedici squadre rimaste in corsa. I viola non potranno incontrare Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Lille, Maccabi Tel Aviv, Paok Salonicco e Victoria Plzen. Tutte queste squadre saranno nella stessa urna della Fiorentina. L'unico altro paletto nel sorteggio vieta lo scontro diretto tra due partecipanti della stessa nazione, anche se questa ipotesi non è contemplata per quanto riguarda la Fiorentina non essendoci altre squadre italiane nella competizione. A Nyon non ci saranno dirigenti gigliati, ma solo alcuni elementi del personale operativo che rappresenteranno il club.

Nelle gare concluse in serata non sono mancate le sorprese. Out il Betis Siviglia, così come il Ferencvaros che aveva diviso il girone con la Fiorentina. Fuori già mercoledì sera il Gent. Fuori clamorosamente l'Eintracht Francoforte che era una delle squadre favorite per la vittoria finale. Si salva ai supplementari l'Ajax contro il Bodo/Glimt che esce a testa alta.

Queste dunque le squadre che potranno affrontare la Fiorentina: Maccabi Haifa, Ajax, Dinamo Zagabria, Servette, Olympiakos, Royale Union SG, Molde e Sturm Graz.

Da evitare sicuramente Olympiakos, Royale Union SG, Ajax e Dinamo Zagabria, mentre le altre quattro compagini sono più abbordabili. Di fatto, nelle otto papabili avversarie, l'urna si divide in percentuale in un 50% e 50%. Insomma, le stesse probabilità di pescare un avversario più morbido oppure uno più ostico.