Sottil si riprende il centro. Palladino punta su di lui

C’è più che mai Riccardo Sottil al centro del progetto di Raffaele Palladino. Tra i concetti espressi pochi giorni fa dal nuovo allenatore viola non sarà infatti sfuggita la forte investitura che l’ex Monza - a caccia di certezze all’interno di una rosa che si avvia in parte ad essere rivoluzionata - ha fatto sul classe ’99, protagonista di una stagione a fasi alterne condita (come quella precedente) da un infortunio che stavolta ha guastato un finale che stava portando in dote ottimi segnali. Solo il mercato potrà dirlo con certezza eppure il sentore è che, in attesa del rientro degli elementi che per l’inizio del ritiro saranno assenti (Gonzalez su tutti) e di alcune trattative in uscita prossime alla conclusione (Ikoné, ma occhio anche a Kouame), Sottil là davanti si annuncia essere un titolare quasi inamovibile della Fiorentina che verrà.

Il guaio alla clavicola accusato nella gara col Brugge che lo ha costretto all’operazione è ormai un ricordo: per l’inizio della preparazione al Viola Park, Ricky sarà al top e potrà iniziare a sostenere carichi pesanti per confermare le buone sensazioni fatte vedere nel finale della scorsa annata. Per Sottil, del resto, le idee sono chiare. E oltre all’"endorsement" a parole di Palladino, saranno soprattutto le scelte tattiche che dovranno valorizzarlo. Per l’ex prodotto del vivaio, "Raf" sta pensando a due soluzioni: la prima, nonché la più logica, che vede Sottil esterno di sinistra in attacco nel 3-4-3 di partenza su cui sarà modellata la Viola o in alternativa quarto di centrocampo sempre sul fronte mancino quando, specie a gara in corso, servirà forzare la partita: "Devo essere bravo a trovare la chiave giusta per lui e metterlo nelle condizioni di far bene: mi prendo questa responsabilità" il pensiero dell’allenatore. A Sottil il compito - non sempre svolto al meglio - di farsi trovare pronto.

Andrea Giannattasio