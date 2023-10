Tante piccole belle storie. E Italiano ha capito Beltran

Vietato parlare dell’avversario, perché è troppo facile. Meglio dire che certi gol ti aiutano a vivere meglio. Vive meglio Beltran, che ha trovato due volte la porta per tornare a sentirsi quello che è, cioè una prima punta. Vive meglio Ikone, che con un gran colpo di classe ha fatto quello che serve per dare un bel segnale a se stesso e al suo allenatore. E poi Sottil l’incompiuto, che finalmente compie qualcosa. E quindi Maxime Lopez e l’esordio del giovane Pierozzi, sostituto naturale di Kayode, a sua volta sostituto travolgente di Dodò. Piccole belle storie in una partita che serviva a ritrovare il sorriso, i gol e a sbloccare e lanciare un bel po’ di gente. Se poi vogliamo essere più precisi, diciamo che Italiano ha capito come provare a fare calcio con Beltran. Faccia alla porta e verticalizzazioni. Bravo l’argentino. Tifosi felici. Va bene così.