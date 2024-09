Tutti a Empoli: in scooter. Via alla "Motorinata" viola

La doppietta siglata su rigore da Albert Gudmundsson che ha consegnato alla Fiorentina il primo successo stagionale al 90’ non è servita soltanto a rilanciare le ambizioni dei viola in classifica e a ristabilire serenità ad un ambiente già in fermento. A trarre beneficio dall’impatto devastante dell’islandese nella partita con la Lazio è stato anche l’entusiasmo dei tifosi che in vista della prossima trasferta - quella di domenica alle ore 18 a Empoli - sono pronti come ogni anno a prendere d’assalto il Castellani, in occasione di quello che per la prima volta sembra essere un derby di provincia più sentito del solito (specie nel capoluogo). In poco più di 24 ore dall’apertura della vendita dei biglietti sia per il curvino ospiti dello stadio che per altre zone destinate alla Curva Fiesole sono andati infatti in fumo oltre 3.500 tagliandi, con il sold out che è ormai praticamente a un passo (restano appena poche centinaia di ticket in gradinata laterale sud ma molti sostenitori di fede viola saranno seduti in tribuna coperta in mezzo ai supporters di casa, non essendoci limitazioni di vendita).

Una risposta massiccia da parte del tifo organizzato e non, che sfruttando l’entusiasmo derivato dal successo in rimonta di domenica e la vicina trasferta (tra Firenze ed Empoli ci sono appena 30 chilometri) ha deciso per l’occasione di inscenare anche una "motorinata" dal sapore retrò in direzione Castellani, con punto di partenza fissato per le 15.30 nel parcheggio della Coop di Ponte a Greve (da quel momento i tifosi - che saranno scortati dalla polizia - dovrebbero sfruttare l’imbocco della vicina superstrada Firenze-Pisa-Livorno per raggiungere in mezz’ora il luogo della partita).

Andrea Giannattasio