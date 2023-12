Gubbio beffato, altra delusione in trasferta. Il Pontedera mette la freccia nel primo tempo

PONTEDERA

2

GUBBIO

1

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Espeche, Martinelli, Pretato (st 28’ Calvani); Perretta (st 1’ Guidi), Catanese, Ignacchiti, Angori; Benedetti (st 28’ Delpupo); Nicastro (st 42’ Selleri), Fossati (st 21’ Ianesi). All. Canzi. A disp. Lewis, Ambrosini, Marrone, Paudice, Salvadori.

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Tozzuolo (st 35’ Pirrello), Signorini, Mercadante; Corsinelli (st 29’ Frey), Mercati, Rosaia (st 24’ Bulevardi), Di Massimo, Dimarco (st 29’ Di Gianni); Spina, Udoh (st 24’ Montevago). All. Braglia. A disp. Greco, Casolari, Guerrini, Brogni.

Arbitro: Allegretta (Robilotta-Cozzuto)

Marcatori: pt 14’, 38’ Benedetti, 28’ Udoh. NOTE: corner 1-7; ammoniti: Mercati, Catanese, Tozzuolo, Delpupo, Martinelli;

GUBBIO – Altra trasferta, altra delusione. Il Gubbio mostra miglioramenti, gioca una buona gara ma perde anche a Pontedera. L’atteggiamento iniziale non è dei migliori, con i padroni di casa che vanno vicini al gol prima con Nicastro chiuso da Vettorel, poi con Perretta che spreca da ottima posizione. Subito dopo ecco l’1-0: errore di Di Massimo, Benedetti, servito in area, vince il duello con Mercadante e da terra beffa Vettorel con il mancino. Dopo una fase di studio, gli umbri trovano il varco giusto al 28°, quando Spina lancia Udoh che scappa a Martinelli e a tu per tu con il portiere non sbaglia. L’episodio rischia di cambiare il match: due minuti dopo Di Massimo trova ancora Udoh, tocco sotto per scavalcare l’uscita di Vivoli che salva con un riflesso. Proprio quando l’equilibrio sembrava regnare, al 38° altra doccia fredda per il Gubbio. Al 38° Signorini allontana una rimessa di Espeche sui piedi di Benedetti, il mancino al volo del trequartista trova l’angolino e rimette avanti i suoi. Nella ripresa la reazione rossoblù è confusionaria, e sfocia in proteste al 57° per una dubbia spinta ai danni di Corsinelli in area e in una doppia giocata pochi minuti dopo. Prima è Rosaia che su servizio di Dimarco prova a piazzare la sfera, ma Vivoli dice ancora di no, poi da corner è Mercati a svettare senza trovare lo specchio. Il Gubbio torna a interrogarsi sul percorso fatto finora.