Gubbio sconfitto a Pescara: Mister Fontana analizza gli errori e guarda ai playoff

Non manca la delusione dopo la sconfitta subita in trasferta a Pescara. Il 2-0 di domenica pomeriggio è lo specchio di quanto visto in campo: il Delfino ci ha creduto di più mentre il Gubbio è apparso macchinoso, senza idee e a tratti con il freno a mano tirato dal punto di vista della condizione atletica. Mister Fontana trova comunque spunti positivi nella prestazione, che lascia comunque dei rammarichi: "Sicuramente il Pescara ha avuto un impatto migliore del nostro a inizio gara, poi però senza levare il merito a loro che hanno anche colpito dei legni, sono molto rammaricato per delle situazioni che abbiamo avuto e che abbiamo sfruttato malissimo. Ci sono stati degli errori che potevamo evitare e che mi hanno fatto arrabbiare moltissimo, sono errori grossolani che non ci possiamo permettere. Nel secondo tempo abbiamo cercato di aggiustare un po’ le cose, abbiamo avuto difficoltà nella fase di finalizzazione, aspettavamo una situazione per rientrare in partita con un gol ma non ci siamo riusciti". Ora che le partite sono decisive, il tecnico calabrese chiede un ultimo sforzo ai suoi giocatori: "Va fatto un plauso ai ragazzi per il percorso fatto, ma ora siamo nelle giornate finali e non c’è più tempo per rimediare a eventuali errori o sconfitte, dispiace vanificare il lavoro che stiamo facendo. Noi proveremo a starci dentro fino alla fine e di poter raccogliere più punti oltre alle prestazioni. Siamo due/tre squadre che cercano di agganciare quella zona e partecipare ai playoff, è giusto pensare che ci può essere spazio anche per noi".

Federico Minelli