Handanovic pronto per la panchina. C’è pure Pioli jr fra i nuovi allenatori

Il Settore Tecnico di Coverciano ha ufficializzato nei giorni scorsi i nuovi allenatori Uefa A, che hanno superato gli esami finali del corso. I neo tecnici hanno seguito tra giugno e luglio – nelle aule e sui campi del Centro Federale e quartier generale degli azzurri – le 192 ore di programma didattico e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), ma pure tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili comprese quelle partecipanti alla serie C.

Tra i nomi “illustri“ ci sono ex azzurri come il difensore Domenico Criscito e l’attaccante Alessandro Diamanti, l’ex azzurra “ragazza mondiale” nel 2019, Rosalia Pipitone, e il vice campione del mondo nel 2006, Franck Ribery. Alla luce degli esami finali i migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore del Lentigione Calcio, Stefano Cassani, e Gianmarco Pioli, figlio d’arte, già collaboratore nello staff tecnico di papà Stefano (da pochi giorni sulla panchina dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo); entrambi si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Fra coloro che hanno sostenuto gli esami pure l’ex portiere di Udinese e Inter, Samir Handanovic.

Questi tutti i nomi dei partecipanti: Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino, Valerio Pignataro, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Frank Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona e Matteo Zago.

Intanto ieri mattina è stato inaugurato sempre a Coverciano il nuovo Master Uefa Pro, il corso allenatori che rappresenta il massimo livello formativo per un tecnico e che consente, con la sua qualifica, di poter guidare tutte le squadre, incluse quelle partecipanti ai massimi campionati europei. A salutare i nuovi allievi era presente anche il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Sono molti i nomi noti del calcio italiano che da ieri e fino al termine della stagione vestiranno i panni dei corsisti, per seguire lezioni in aula e sul campo, sia a Coverciano che negli stage organizzati durante l’anno presso club italiani e internazionali. Tra gli allievi ammessi al corso Uefa Pro, il tecnico del Como, Cesc Fabregas (che raggiungerà i suoi nuovi ‘compagni di studio’ da stamattina), l’ex calciatore del Napoli, Marek Hamsik, e l’ex giocatore di - tra le altre - Lazio, Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov, che al Centro Tecnico Federale ha già seguito il corso per Ds.

Faranno parte della ‘classe’ anche lo storico ‘secondo’ di Allegri, Marco Landucci; l’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca; il collaboratore tecnico e match analyst della Nazionale A, Renato Baldi; il vice allenatore della Nazionale Under 19, Matteo Barella, e l’assistente di Marco Rossi nella nazionale ungherese, Cosimo Inguscio.