Il centrocampista pronto a riprendere le chiavi del gioco biancoverde dopo l’infortunio muscolare: "Ora sto abbastanze bene». Un rientro importante. Castelfidardo, Baldini scalpita: "Pronto per Notaresco»

All’andata, contro il Notaresco, ha lasciato il segno con il gol che è valso il raddoppio, prezioso per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Domenica di prezioso per il Castelfidardo sarà il suo ritorno in campo dopo essere stato costretto nell’ultima giornata a guardare la partita in panchina. Matteo Baldini scalpita per tornare a guidare il centrocampo fidardense dopo aver messo alle spalle il guaio muscolare patito dopo il match contro l’Atletico Ascoli. "Ho avuto un piccolo problema fisico che mi ha costretto a rimanere fermo contro la Recanatese e in accordo con il mister abbiamo deciso di aspettare. Ora sto abbastanza bene" tranquillizza tutti Baldini tornato ad allenarsi in gruppo dopo il riposo precauzionale deciso da mister Giuliodori insieme allo staff tecnico per recuperarlo al meglio a seguito del risentimento muscolare. Insomma un rientro importante quello del centrocampista senigalliese, 27 anni da compiere fra pochi giorni, anche se domenica il Castelfidardo che scenderà a Notaresco non sarà al completo vista la squalifica di Emmanuel Nanapere, per una giornata dopo l’espulsione per doppia ammonizione nell’ultima partita contro la Recanatese. "Finché siamo stati in parità numerica la squadra ha fatto una buonissima prestazione. Poi la decisione del direttore di gara ha costretto i miei compagni a una partita di sacrificio, ma ci ha permesso comunque di portare a casa un punto utile per muovere la classifica". Prestazione che non dovrà mancare domenica su un campo ostico come quello di Notaresco e contro una squadra che sta attraversando un grande periodo. "Sarà una sfida difficilissima, perché hanno cambiato parecchi giocatori e aumentato la qualità. E soprattutto stanno vivendo un momento positivo accompagnato oltre che dai risultati anche dalle prestazioni. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno per le nostre caratteristiche". Il Castelfidardo domenica cercherà di bissare il successo dell’andata costruito nel primo tempo con due reti entrambe con colpi di testa. La prima di Nanapere, la seconda di Baldini, dove il protagonista dei cross è stato sempre capitan Gianmarco Fabbri. "Si, all’andata ho fatto gol di testa su una grande palla di Fabbri, lo stesso vale per Nanapere. Comunque era stata una partita tosta visto che poi nella ripresa ci misero parecchio in difficoltà. Domenica non dovremo pensare che sarà come all’andata".