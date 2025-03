Qui Ancona. Ai tifosi biancorossi 500 posti per l’Aquila

Prevendita aperta per acquistare i biglietti per la partita di domenica a L’Aquila. Come reso noto dalla società ospitante, ai tifosi dell’Ancona sono stati riservati 500 tagliandi del settore Curva Nord. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente in prevendita entro le ore 19 di domani, nei punti vendita convenzionati e online sulla piattaforma Vivaticket. Il biglietto è nominativo ed è vietato ai residenti della provincia di Ancona di acquistare i biglietti per i settori destinati alla tifoseria aquilana. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al botteghino dello stadio. I prezzi per gli anconetani sono di 10 euro più diritti di prevendita (1,5 euro), i ridotti under 16 costano 3 euro più prevendita. Il giorno della partita sarà obbligatorio presentarsi all’ingresso dello stadio con un documento d’identità. Il parcheggio destinato alla tifoseria anconetana sarà quello di via Lanciano.

La Curva Nord, tramite i social, chiama i sostenitori biancorossi a raccolta per andare a sostenere la squadra di Gadda anche al Gran Sasso d’Italia, il negozio dove si rivolgono di solito i tifosi per le trasferte è Computer New File di Fabrizio Andreani in corso Carlo Alberto 84/a, la prevendita è stata aperta a mezzogiorno di ieri e nel giro di poche ore sono stati venduti già ottanta biglietti. Un buon inizio, considerato che di solito i due giorni più caldi per la prevendita sono quelli precedenti alla partita, cioè oggi e domani. Mentre la squadra prosegue la preparazione del big match di L’Aquila – l’altro big match sarà quello tra Samb e Chieti, attesi oltre 7mila spettatori –, stamattina e domattina al Del Conero gli ultimi due allenamenti. Intanto la società pensa a gettare le basi per il prossimo campionato: entro la fine del mese Guerini e Ancarani dovrebbero incontrarsi con la proprietà per avanzare le richieste dello staff tecnico in vista della prossima stagione. Da confermare innanzitutto nero su bianco l’incarico a Massimo Gadda e al suo staff, così come la componente dirigenziale formata da Vincenzo Guerini, Francesco Ancarani e Pietro Tamai. Una volta rinnovati i loro contratti si potrà procedere con la conferma dei giocatori che saranno ritenuti indispensabili per la prossima stagione. Come ha ribadito nei giorni scorsi al Resto del Carlino, Vincenzo Guerini ha le idee chiarissime su cosa fare e come farlo in vista della prossima stagione. Ma servirà avere ben chiaro anche il budget a disposizione.

Giuseppe Poli