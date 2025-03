Hojlund: “Esultanza come Ronaldo? È il mio idolo, non volevo prenderlo in giro”

Copenaghen, 21 marzo 2025 – Oltre Italia – Germania, ieri sono andate in scena anche Olanda – Spagna, Croazia – Francia e Germania – Portogallo, tutte valevoli per i quarti di finale di Nations League. L'ultima di queste gare è stata decisa dal gol dell'ex Atalanta e ora giocatore del Manchester United Rasmus Hojlund, che al 78' ha segnato l'unica rete della partita e ha permesso alla sua nazionale di portarsi a casa la prima delle due sfide dei quarti di finale. Subito dopo il gol, tuttavia, l'attaccante classe 2003 ha deciso di esultare come Cristiano Ronaldo, proprio davanti al portoghese. Onde evitare inutili discussioni, l'ex bergamasco nel post partita ha chiarito come con l'esultanza dopo il gol non volesse in alcun modo prendere in giro il fuoriclasse portoghese, il suo idolo fin da quando era bambino. Queste sono state le sue parole: “Non ho pensato nemmeno lontanamente di volerlo prendere in giro o fare cose del genere. Stavo giocando contro il miglior giocatore del mondo, il mio idolo, ha sempre avuto una grande importanza per me e per la mia carriera: segnare e vincere la partita non poteva essere la cosa migliore. Sono molto felice, sia per il risultato che per la partita che ho giocato. So che il ritorno sarà difficile, dovremo soffrire”. Su CR7, inoltre, ha aggiunto: “La partita di questa sera è stata fantastica, e segnare contro di lui e contro il Portogallo è stato grandioso. Sono un suo tifoso da quando lo vidi dal vivo nel 2009, quando segnò un calcio di punizione che ricordo ancora come se fosse ieri. Lui è il mio idolo e una fonte di ispirazione: voglio diventare come lui”. Domenica alle 20:45 all'Estadio José de Alvalade andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Portogallo e Danimarca. I portoghesi cercheranno di rimontare la sconfitta rimediata nella gara di andata, mentre Eriksen e compagni cercheranno di difendere il risultato positivo maturato all'andata per accedere alle finals contro le vincenti degli altri scontri. Negli altri scontri, la Germania ha avuto la meglio sull'Italia grazie alle reti di Kleindienst e Goretzka, che hanno rimontato l'iniziale vantaggio azzurro di Tonali, tra Olanda e Spagna la gara è terminata 2-2 (Gakpo e Reijnders in gol per gli olandesi, Nico Williams e Merino per gli spagnoli) e la Croazia ha sconfitto la Francia con i gol di Budimir al 26' e Perisic al 45+1'.