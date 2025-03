Thiago Motta esonerato: il comunicato della Juve. Tudor sarà il nuovo allenatore

Roma, 23 marzo 2025 – Thiago Motta è stato esonerato. L’ufficialità arriva con il comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Juventus, il nuovo allenatore dei bianconeri sarà Igor Tudor. Da ore circolavano voci incontrollate sull’esonero imminente, con ricostruzioni dei media circa un durissimo pranzo/vertice con Giuntoli e Scanavino dove tra il direttore tecnico e l’allenatore sarebbero volate parole grosse (“Mi vergogno di averti scelto”, avrebbe detto Giuntoli a Thiago).

Motta era arrivato l'estate scorsa a Torino con i crismi del tecnico predestinato, dopo la stagione memorabile alla guida del Bologna con la conquista del pass Champions. Ma complici anche gli infortuni di Bremer e Cabal, tali da fare subito terminare per loro la stagione - senza contare quello di Milik - la Signora ha fatto fatica a ingranare. A lungo imbattuta in campionato, ha però faticato molto più del solito a vincere: palesando difficoltà più grandi del previsto specialmente in attacco, pur potendo contare su giocatori come Vlahovic, Nico Gonzalez, Concaicao e Yildiz. L'allenatore italo-brasiliano ha visto i suoi spiccare in pochissime partite: si ricorda il pari di cuore a San Siro con l'Inter, quel 4-4 con doppietta di Yildiz dopo essere stati sotto di due reti.

Poi la rimonta in dieci a Lipsia in Champions, con vittoria per 3-2, e anche il successo in casa contro i nerazzurri, firmato Conceicao, e quello in Europa contro il City a Torino, con gol di McKennie. Pochi lampi e molte ombre, perché poi l'ultimo mese è stato quasi catastrofico: uscita in Champions ai playoff contro un Psv non trascendentale, in Coppa Italia contro un Empoli dimezzato, e i 7 gol in due partite presi nelle due sconfitte disastrose contro Atalanta e Fiorentina.

Nel rinunciare a Motta, la Juve fa un altro grosso salto nel buio: perché la rosa era stata rivoluzionata proprio in accordo con lui, e bandiere come Danilo e Szczesny erano state messe sostanzialmente alla porta. Fallimentare, l'ultima campagna estiva dei bianconeri: Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono costati più di 130 milioni e hanno deluso; Kolo Muani ha illuminato una volta arrivato a gennaio, ma è da sette gare che non segna, e anche Kelly, Veiga e Costa non hanno prodotto un salto di qualità.

Igor Tudor nuovo allenatore della Juventus (Ansa)

Ora c'è da riconquistare il quarto posto, semplicemente vitale per i conti della Signora. E davanti in classifica, ironia della sorte, c'è di un punto il Bologna, l'ex squadra di Thiago ora guidata da Italiano. Tudor avrà il suo bel daffare per prendersi il pass Champions. Ha esperienza e statura: era il vice di Pirlo alla Juve, ha guidato con profitto Udinese, Verona e Olympique Marsiglia, alla Lazio non è andata così bene. Predilige la difesa a tre, e può essere un ostacolo per una squadra che in stagione ha giocato praticamente sempre a quattro. Stravede per Vlahovic, e ora dovrà essere la scintilla del suo riscatto.

Il comunicato della Juventus

“Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. La Prima Squadra Maschile affidata a Igor Tudor Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento”.