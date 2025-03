Thiago Motta saluta la Juve, è il nono allenatore esonerato prima del termine della stagione

Torino, 23 marzo 2025 – Esonerare un allenatore a stagione in corso non rientra nello “stile Juve”, concetto che per tutto l'anno è stato il tormentone assoluto in casa bianconera. Thiago Motta è arrivato a Torino la scorsa estate, dopo l'addio prima di Allegri e poi di Montero, che ha seguito la squadra nelle battute finali della passata stagione. L'obiettivo della società bianconera era chiaro: costruire un ciclo con Motta in panchina per riportare la Juventus ad essere protagonista dopo alcuni anni difficili. Nonostante un inizio convincente, l'avventura dell'ex tecnico del Bologna alla guida della Vecchia Signora è diventata ben presto un incubo, tra i pareggi di troppo e le rovinose uscite con il PSV in Champions League e con l'Empoli in Coppa Italia.

Le ultime due apparizioni di Motta in bianconero sono state le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, nelle quali sono stati subiti rispettivamente quattro e tre gol. Troppi per chiudere un occhio e dimenticare. Inizialmente Giuntoli aveva confermato l'italo-brasiliano sulla panchina della Juventus, ma presto è cambiato tutto, con l'esonero che è arrivato nella giornata di oggi. Al posto di Thiago Motta arriverà Igor Tudor, che è stato un giocatore della Juventus dal 1998 al 2007, con una parentesi al Siena nella stagione 2005-06. Inoltre, il croato è stato il vice di Andrea Pirlo nel 2020-21. Motta, quindi, è diventato il nono allenatore della Juventus ad essere esonerato prima del termine della stagione. Il primo in assoluto fu Sandro Puppo nel 1956-57, seguito da Ljubisa Brocic due anni dopo (nel 1958-59). Poi è toccato a Paulo Amaral nel 1963-64, prima di Luis Carniglia nel 1969-70. A quel punto, sono passati ben diciotto anni prima di vedere un altro cambio in panchina a stagione ancora in corso: dopo l'argentino, è stato Lippi a salutare anzitempo la Juventus, nel 1998-99, esattamente dieci anni prima di Ranieri (2008-09). Successivamente è toccato a Ciro Ferrara (2009-2010), per poi arrivare a Max Allegri, che è stato esonerato dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta lo scorso 15 maggio.

Ora è il turno di Thiago Motta, che dalla giornata di oggi non è più il tecnico della Vecchia Signora. Domani sarà Tudor a gestire il primo allenamento in vista della ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Genoa. L'obiettivo dell'ex tecnico di Lazio e Verona è quello di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, per garantire delle entrate importanti alla società bianconera ed evitare di doversi privare di alcuni pezzi pregiati nel corso del prossimo calciomercato.