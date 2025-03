Milan, colloquio tra Furlani e Paratici: l'ex Juve in pole per il ruolo di direttore sportivo

Milano, 25 marzo 2025 – Colloquio tra Giorgio Furlani e Fabio Paratici nelle scorse ore. L'ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham, squalificato fino a luglio per il caso plusvalenze, è in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei rossoneri. E, dopo aver incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic nelle scorse settimane, ora ha parlato anche con l'ad del Diavolo, riferisce Sky Sport.

Paratici non è l'unico candidato. Negli incontri a Londra con il numero uno di RedBird e il suo senior advisor erano stati convocati anche Igli Tare (e l'ex Lazio è ancora in corsa) e Andrea Berta, in passato all'Atletico Madrid ma promesso sposo dell'Arsenal. La decisione spetterà comunque a Paratici, che a sua volta era volato a New York per una riunione programmatica con Cardinale.

Ora, la fase successiva: quella della scelta. Furlani in questi giorni, dopo l'incontro con Paratici, dovrebbe incontrare anche altre figure: oltre a Tare, in corsa c'è anche Tony D'Amico, attuale direttore sportivo dell'Atalanta. L'identikit corrisponderebbe a un profilo italiano, o che comunque conosce bene il nostro campionato, come ad esempio Tare. Ma non si escludono sorprese estere.

In questo senso sono stati accostati ai rossoneri anche i nomi di Markus Krosche (Eintracht Francoforte), Thiago Scuro (Monaco) e Kim Falkenberg (Bayer Leverkusen). A seguire, la scelta del nuovo allenatore, con Conceiçao (sotto contratto fino a giugno 2026, ma con una clausola che consente di rescindere a giugno 2025) che al momento ha poche chance di permanenza.