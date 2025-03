Germania-Italia, le ultimissime: Spalletti ne cambia quattro

Dortmund (Germania), 23 marzo 2025 – È ufficialmente partita la missione in terra tedesca dell’Italia di Luciano Spalletti che questa sera alle 20.45 (match in diretta su Rai Uno e in streaming su Rai Play) al Signal Iduna Park di Dortmund affronterà la Germania nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. In palio c’è l’accesso alle Final Four e si parte dal 2-1 conquistato dai teutonici a san Siro soltanto pochi giorni fa nonostante l’ottima prestazione fornita dagli azzurri.

Per ribaltare il risultato servirà un’impresa ma il CT azzurro Luciano Spalletti crede nelle possibilità e nelle qualità dei suoi ragazzi: “Non dobbiamo pensare alle imprese fatte nel passato. Bisognerà un qualcosa di nuovo – ha spiegato Spalletti in conferenza stampa –. Certo, servirà un’impresa perché partiamo da una situazione di svantaggio, ma più che altro sarà necessaria un’altra prestazione come quella che abbiamo fatto a San Siro. Non bisogna inventarsi cose impossibili. Come sapevamo e ci aspettavamo, loro sono una squadra forte, ma a San Siro noi abbiamo quello che dovevamo fare e, se riusciremo a ripeterci, son convinto che potremo portare a casa la vittoria. Bisognerà soltanto cambiare l’esito di qualche episodio ed essere più determinanti nei singoli”.

Gli infortuni di Cambiaso e Calafiori costringono ad alcuni cambi di formazione, mentre davanti la novità potrebbe essere Daniel Maldini al posto di Raspadori: “Potrebbe arrivare il suo turno perché ha già dimostrato di essere un giocatore di livello top. Ha solo bisogno di giocare minuti in gare importanti come queste per arrivare al suo massimo. Ce ne sono due o tre che possono aspirare a questo e lui è uno di loro”. In difesa, invece, pressoché certo l’impego di Gatti, che garantisce centimetri e fisicità al fianco di Bastoni e Buongiorno, con Di Lorenzo spostato sull’esterno: “In questa situazione, più centimetri si hanno e meglio è perché poi quando si abbassano si è più vulnerabili”.

Le possibili scelte di Nagelsmann e Spalletti

Il CT della Germania Nagelsmann dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 e sulla stessa formazione titolare di San Siro: tra i pali della porta teutonica, vista l’indisponibilità di Ter Stegen ci sarà ancora Baumann, protetto da Kimmich, Rudiger, Tah e Raum. Goretzka e Gross formeranno invece la diga davanti alla difesa, con il trio composto da Sané, Musiala, e Amiri che agirà sulla trequarti, a supporto della punta Burkardt. Farà invece quattro cambi nell’undici titolare azzurro Luciano Spalletti, che si affiderà però ancora sul 3-5-1-1: in difesa dentro Gatti al posto di Calafiori per affiancare l’altra novità Buongiorno e Bastoni. Di Lorenzo scalerà così sulla corsia di destra per formare una linea a cinque di centrocampo con Barella, Ricci – schierato al posto di Rovella – Tonali e Udogie, che presidierà l’out di sinistra. Davanti, infine, l’ultima novità: Maldini sostituirà infatti Raspadori a supporto di Kean. Orari e dove vedere la gara: la partita Germania-Italia, valida per il ritorno dei quarti di finale della Nations League, si giocherà domani, domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai Uno e in streaming su Rai Play.

Probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. CT: Nagelsmann. Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT: Spalletti.