Germania-Italia, Spalletti: "A Dortmund per ripetere la prestazione di Milano e vincere"

Dortmund (Germania), 22 marzo 2025 – Giusto il tempo di ricaricare le pile per l’Italia di Luciano Spalletti che, dopo il ko di giovedì nel match d’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League, domani sera alle 20.45 (diretta su Rai Uno e streaming su Rai Play), a Dortmund si troverà nuovamente di fronte la Germania. Si parte dal 2-1 per i teutonici che però non rende completamente giustizia a quella che è stata la prova degli azzurri che sul terreno di San Siro hanno risposto colpo su colpo alla Germania passando in vantaggio con Tonali e creando poi diverse occasioni prima di subire la rimonta degli avversari. letali sulle palle da fermo, tallone d’Achille dell’Italia. La voglia e le intenzioni della truppa azzurra sono quelle di ribaltare lo svantaggio e prendersi un posto alle Final Four di Nations League: “Siccome li ho visti forti ma noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare creando le giuste situazioni per fare gol – ha spiegato il CT Luciano Spalletti ai microfoni di Vivoazzurro TV –, andremo in Germania per tentare di riproporre quanto fatto giovedì. Sono convinto che, se riusciremo ad avere lo stesso comportamento, il risultato sarà diverso. Poi, abbiamo la possibilità di avere un po’ di fantasia da alcuni calciatori che ci possono aiutare in diverse situazioni. In queste ore bisognava recuperare dal punto di vista fisico. Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute e questa è una di quelle, perché abbiamo accettato di giocare la partita a tutto campo, uomo contro uomo, contro calciatori che hanno un fisico imponente e lo abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato dal basso, creato situazioni per segnare gol. In alcune situazioni abbiamo un po’ sofferto ma non abbiamo concesso quasi nulla, eccetto in un paio di occasioni. Andremo là fiduciosi di poter fare la stessa partita, perché tanto le misure del campo sono sempre quelle”. Visti gli infortuni occorsi a Calafiori e Cambiaso, ci saranno senza dubbio novità nell’undici titolare: “Farò più o meno quattro cambi”.

Le possibili scelte di Spalletti

Spalletti, come preannunciato, visti anche i forfait per infortunio, dovrebbe fare almeno tre o quattro cambi nell’undici titolare azzurro pur restando fedele al 3-5-1-1: davanti al portiere Donnarumma, i tre centrali di difesa dovrebbero essere Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni spostato nel ruolo di braccetto mancino al posto di Calafiori. In mezzo al campo, invece, la novità dovrebbe essere Ricci al posto di Rovella, con ai lati le due mezzali che saranno ovviamente ancora Tonali e Bastoni. Nessuna sorpresa neppure sulle corsie laterali che saranno di competenza di Politano e Udogie, mentre davanti, a supporto di Kean, Maldini dovrebbe essere preferito a Raspadori. Orari e dove vedere la gara: la partita Germania-Italia, valida per il ritorno dei quarti di finale della Nations League, si giocherà domani, domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai Uno e in streaming su Rai Play. La probabile formazione dell’Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.