Cosa ha detto Thiago Motta dopo l’esonero. “Momenti intensi, ringrazio club e giocatori”

Roma, 24 marzo 2025 - Da ieri Thiago Motta non è più l’allenatore della Juve. Oggi, il tecnico italo-brasiliano, ha affidato all’Ansa il suo saluto al club bianconero. "Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno", ha detto Motta. "Ringrazio la proprietà - ha aggiunto - per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro".

A rompere il silenzio seguito al comunicato del club era stata la moglie di Motta, Angela Lee, che sui social ieri ha scritto un messaggio in portoghese. Tradotto, suona così: “La delusione di oggi può essere la motivazione di domani”. Nessun tag esplicito al marito, ma le parole arrivano proprio poco dopo la comunicazione del club e il riferimento è chiaro.

Angela Lee ha scritto ancora: “Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo. Permettiti di essere triste, ma non perdere la tua fiducia nella vita e la certezza in giorni migliori, perché saranno proprio quei giorni a permetterti di andare avanti e non arrenderti. Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita".

Intanto, è tempo di visite mediche per Igor Tudor, il nuovo allenatore della Juventus. Il croato si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche, obbligatorie non solo per i calciatori, ma anche per i membri dello staff. Il primo allenamento del post-Thiago Motta è fissato nel pomeriggio, quando Tudor dirigerà una seduta di lavoro in vista dell'appuntamento di sabato alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium.