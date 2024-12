Il Grifo guarda avanti, nuovi acquisti mirati. E Sylla finisce nel mirino dell’Avellino

Il Grifo guarda avanti. C’è un importante mercato in uscita da portare a termine. Il club biancorosso vuole sfoltire la rosa a disposizione dell’allenatore Lamberto Zauli per consentire nuovi ingressi mirati e anche per dare la possibilità a chi ha avuto meno spazio in questa prima parte di recitare un ruolo da protagonista altrove. Con il campionato fermo per la pausa natalizia (si riprenderà a giocare domenica 5 gennaio in trasferta contro la Spal) c’è il tempo per pensare alle operazioni di mercato.

Tra i calciatori che potrebbero essere in uscita c’è anche Sylla. Secondo quanto riportato da La Casa di C, l’Avellino sarebbe infatti interessato ad acquisire le prestazioni dell’attaccante senegalese classe 1998 di proprietà del Perugia. Il 26enne - arrivato al titolo definitivo al club di Pian di Massiano il 5 gennaio dalla Vis Pesaro - in questa stagione ha collezionato 11 presenze e messo a referto un solo gol.

Le operazioni non si fermano qui. Perchè per quanto riguarda il centrocampo, il Pontedera, nei prossimi giorni, potrebbe fare un sondaggio con il Perugia per avere Paolo Bartolomei: per lui sarebbe un ritorno. In uscita ci sono anche i giovani difensori Souare, Viti e Morichelli: il primo è già fuori dalla lista, il secondo e il terzo lasceranno il posto a Dell’Orco, che rientra a pieno ritmo in squadra, e a Riccardi che sarà messo sotto contratto quando aprirà ufficialmente il mercato invernale.

Intanto il Grifo pensa a risalire la classifica di Serie C, a cominciare dalla prossima trasferta contro la Spal. A suonare la carica è Daniele Montevago: "Mollare? Non conosco questa parola - dice -. Andiamo avanti per la nostra strada, ci prenderemo quello che ci spetta". L’attaccante del Perugia non si lascia condizionare da una stagione al di sotto delle attese e attraverso una storia su Instagram, sprona la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Il bomber, arrivato dalla Sampdoria a titolo definitivo, è una delle poche note positive di questa prima parte di campionato in casa Perugia. L’ex Sampdoria ha già realizzato 10 gol (8 in campionato e 2 in Coppa) e lo ha fatto in appena 17 partite, andando dunque a segno più di una volta ogni due match. Una media di tutto rispetto, soprattutto alla luce del fatto che i suoi gol sono tutti su azione. Su azione, solo Cianci e Cicerelli hanno fatto meglio di lui.

Ecco la classifica dei marcatori del girone B: 12 gol Cicerelli (3; Ternana); 11 gol Bruzzaniti (3; Pineto) e Corazza (3; Ascoli); 9 gol Cianci (Ternana); 8 reti Italeng (1; Pontedera), Montevago (Perugia), Pattarello (4; Arezzo); 7 gol Fischnaller (Torres), Gerbi (Carpi), Mastropietro (2; Pianese) e Mignani (Pianese).