Serie A, 32° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 11 aprile 2025 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A, giunta alla 32° giornata, che verrà inaugurata da Udinese-Milan, unico duello in programma di venerdì. La capolista Inter scende in campo di sabato contro il Cagliari, così come la Juventus, che ospita il Lecce. I piatti forti del menù arrivano la domenica: nel lunch match sono protagoniste Atalanta e Bologna, mentre nel posticipo serale si sfidano Lazio e Roma. Due partite queste che mettono in palio punti pesanti in chiave Europa. La Fiorentina attende il Parma, mentre il Napoli chiude il turno lunedì contro l'Empoli. A completare il quadro ecco Venezia-Monza, Hellas Verona-Genoa e Como-Torino.

Il programma delle gare e dove vederle

Udinese-Milan: venerdì 11 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Venezia-Monza: sabato 12 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Cagliari: sabato 12 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Lecce: sabato 12 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Atalanta-Bologna: domenica 13 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Genoa: domenica 13 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Parma: domenica 13 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Como-Torino: domenica 13 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Roma: domenica 13 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Empoli: lunedì 14 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Udinese-Milan

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao. Venezia-Monza

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Ciurria; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta. Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Asslani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola. Juventus-Lecce

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo. Atalanta-Bologna

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano. Hellas Verona-Genoa

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira. Fiorentina-Parma

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka. All. Chivu. Como-Torino

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Gineitis; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli. Lazio-Roma

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.

Le designazioni arbitrali

Udinese-Milan: Sacchi; Venezia-Monza: Maresca; Inter-Cagliari: Di Bello; Juventus-Lecce: Zufferli; Atalanta-Bologna: Mariani; Hellas Verona-Genoa: Marchetti; Fiorentina-Parma: Manganiello; Como-Torino: Marcenaro; Lazio-Roma: Sozza; Napoli-Empoli: Fabbri

La classifica

Inter 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56; Lazio 55; Roma 53; Fiorentina 52; Milan 48; Torino, Udinese 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15

