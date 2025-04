Serie A, 33° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 18 aprile 2025 - Dopo gli impegni nelle coppe europee torna la Serie A, pronta a vivere la 33° giornata. Il massimo campionato non si ferma per Pasqua e, anzi, proporrà delle sfide delicatissime. Una su tutte Bologna-Inter, snodo davvero importante in chiave Scudetto, ma pure in ottica Champions. Il Napoli va a Monza per fare bottino pieno e magari approfittare di un passo falso dei nerazzurri. L'altro match di cartello è Milan-Atalanta, con la Dea intenzionata a difendere il proprio terzo posto dall'assalto della Juventus, di scena a Parma. Provano a credere nella Champions anche Lazio, impegnata a Marassi contro il Genoa, Roma, che attende il Verona, e Fiorentina, che sfida in trasferta il Cagliari. Sul fronte salvezza, da segnalare soprattutto lo scontro diretto fra Empoli e Venezia. A completare il quadro ecco Lecce-Como e Torino-Udinese.

Il programma delle gare e dove vederle

Lecce-Como: sabato 19 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Monza-Napoli: sabato 19 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Roma-Hellas Verona: sabato 19 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Empoli-Venezia: domenica 20 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Inter: domenica 20 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Atalanta: domenica 20 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Udinese: lunedì 21 aprile, ore 12:30; diretta tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e

Cagliari-Fiorentina: lunedì 21 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Lazio: lunedì 21 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Parma-Juventus: lunedì 21 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Lecce-Como

Lecce (4-2–3-1): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dry, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas. Monza-Napoli

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte. Roma-Hellas Verona

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino, Soulé; Pellegrini, Dovbyk. All. Ranieri.

Verona (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dura, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera. All. Zanetti. Empoli-Venezia

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Colombo, Esposito. All. D’Aversa.

Venezia (3-5-2): Radu; Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco. Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi. Milan-Atalanta

Milan (3-4-3): Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Retegui; Lookman. All. Gasperini. Torino-Udinese

Torino (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Gineitis, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic. Cagliari-Fiorentina

Cagliari (3-4-2-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto; Augello, Adopo, Makoumbou, Zortea; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino. Genoa-Lazio

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dale-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Parma-Juventus

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor.

Le designazioni arbitrali

Lecce-Como: Sozza; Monza-Napoli: La Penna; Roma-Hellas Verona: Pairetto; Empoli-Venezia: Massa; Bologna-Inter: Colombo; Milan-Atalanta: Piccinini; Torino-Udinese: Collu; Cagliari-Fiorentina: Marinelli; Genoa-Lazio: Ayroldi; Parma-Juventus: Chiffi

La classifica

Inter 71; Napoli 68; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Torino, Udinese 40; Genoa 39; Como 36; Hellas Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Venezia, Empoli 24; Monza 15

