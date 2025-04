Europa League, vince solo il Bodo/Glimt contro la Lazio. Pareggio show tra Lione e United

Roma, 10 aprile 2025 - Le gare di andata dei quarti di finale di Europa League non lesinano sorprese e la prima arriva proprio dal match che apre il pomeriggio, nel quale il Bodo/Glimt batte la Lazio per 2-0. In realtà, si tratta dell'unica vittoria di giornata, perché poi pareggiano, in maniera più o meno spettacolare, Lione e Manchester United (2-2), Rangers e Athletic Bilbao (0-0) e Tottenham ed Eintracht Francoforte (1-1), rimandando la questione qualificazione alle semifinali di fatto al secondo e decisivo round.

I risultati dell'andata dei quarti di finale di Europa League

Parte malissimo l'avventura della Lazio ai quarti di finale, ma paradossalmente la storia della partita dice poteva andare anche peggio: il Bodo/Glimt, una sentenza contro le squadre romane, si impone 2-0 grazie alla doppietta, tutta firmata nella ripresa, di Saltnes su assist prima di Blomberg e poi di Hauge. Ai biancocelesti al ritorno all'Olimpico servirà un'impresa per provare a strappare il pass per la semifinale, dove ci sarebbe una tra Tottenham ed Eintracht Francoforte. Tra queste ultime due formazioni finisce 1-1 e succede tutto nel primo tempo: gli ospiti si illudono con Ekitike su assist di Skhiri prima di incassare il pareggio a firma di Porro su imbeccata di Maddison. Tra Rangers e Athletic Bilbao il tabellino non si sporca, ma le emozioni non mancano. Al 13' Propper si fa espellere, e questo non sarà l'unico contrattempo della serata dei padroni di casa, che nel secondo tempo perdono Rice per infortunio e si vedono assegnare un rigore contro: il neo entrato Berenguer sbaglia e così, tutto sommato, la serata degli scozzesi può definirsi positiva date le premesse iniziali. La vincente di questo confronto sfiderà una tra Lione e Manchester United, che nel primo round non si risparmiano. Aprono le danze i francesi con Almada, prima di incassare in pieno recupero il pareggio di Yoro su assist di Ugarte. L'extra-time si rivelerà decisivo anche nel secondo tempo, ma a parti invertite. Prima c'è spazio per l'infortunio di Akouokou, rimpiazzato da Lacazette e, soprattutto per il sorpasso dei Red Devils a firma del neo entrato Zirzkee su assist di Bruno Fernandes. Per gli inglesi, in gol già in zona Cesarini, sembra fatta, ma al 95' Mikautadze trova il ricamo buono per Cherki, che firma il 2-2 pirotecnico che rimanda i giochi qualificazione alla gara di ritorno. Un po' una costante per l'interna tornata odierna, seppur con l'eccezione (dolorosissima per la Lazio e per l'intera Italia) del Bodo/Glimt.

