Bodo/Glimt-Lazio: biancocelesti in Norvegia per l'andata dei quarti, formazioni e orari tv

Bodo 9 aprile 2025 - Ne sono rimaste solo otto, mancano due gradini per arrivare in fondo alla competizione e sottovalutare adesso l'impegno può risultare fatale. La Lazio dopo aver dominato la fase a campionato di Europa League ha faticato agli ottavi ma è riuscita a confermarsi, approdando ai quarti di finale. L'avversario sulla carta è agevole, ma non per questo privo di insidie. I biancocelesti affronteranno infatti il Bodo/Glimt e domani in Norvegia si terrà il primo episodio di questa doppia sfida. Il calcio di inizio per questa sfida è fissato per le 18:45 nell'Aspmyra Stadion.

Il Bodo/Glimt arriva a questa sfida con un percorso eccellente fin qui nella competizione. I norvegesi non hanno strappato il pass diretto per gli ottavi di finale per la sola differenza reti nei confronti dei Rangers di Glasgow, terminando noni la fase a campionato. Sfortunato come accoppiamento negli spareggi, gli scandinavi hanno superato il Twente ribaltando il ko subito in Olanda ai supplementari, prima di strapazzare agli ottavi di finale l'Olympiakos. Due eliminazioni pesanti che fanno da monito ai ragazzi di Baroni. Giocare in Norvegia non è facile e lo stadio, per quanto piccolo (meno di 10'000 posti a sedere) è un vero e proprio fortino, dove le rivali precedenti sono tutte cadute sotto i colpi del talento a disposizione dei fulmini scandinavi. A livello tecnico i giocatori da tenere principalmente sotto controllo sono l'ex Milan Hans Petter Hauge, il centravanti Kasper Hogh, attuale capocannoniere dell'Europa League, e il capitano Patrick Berg, spesso titolare anche con la Nazionale norvegese. La Lazio del 2025 fin qui non ha brillato, ma nelle ultime sfide ha lanciato segnali più che incoraggianti. Al netto dell'ennesimo infortunio patito da Nuno Tavares, molti giocatori costretti ai box sono rientrati nelle ultime settimane e i nuovi arrivi hanno cominciato a integrarsi bene nelle rotazioni biancocelesti. Il successo in Serie A contro l'Atalanta ha rinnovato l'entusiasmo laziale e rimesso i capitolini in corsa per la Champions League. Non per questo però si vogliono togliere le mani dal volante per questa Europa League. Marco Baroni ha chiaramente spiegato come questa squadra abbia le qualità per arrrivare fino in fondo e non sfruttare la chance di questo sorteggio quantomeno favorevole sicuramente si tradurrebbe in rimpianti a fine stagione. La formazione norvegese ha mostrato alcune debolezze, specialmente lontano da casa, per questo sarà fondamentale farsi trovare pronti in questo primo appuntamento, per indirizzare al meglio la sfida, in vista della seconda parte di questo duello allo stadio Olimpico. Lo spavento contro il Viktoria Plzen ha senza dubbio fatto alzare la guardia ai biancocelesti, ora il verdetto spetta al campo.

Per questa sfida valevole per i quarti di finale di andata, la Uefa ha designato come direttore di gara l'inglese Michael Oliver. Il gruppo arbitrale sarà tutto britannico, con il fischietto della sezione di Northumberland, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, mentre il quarto uomo sarà Andrew Madley. In sala Var a seguire la gara ci saranno Jared Gillett e Stuart Attwell. Per l'arbitro classe '85 si tratterà della direzione numero 37 in stagione, la decima di questa Champions League, tra tutte le fasi della competizione. A queste partite ne aggiunge 3 di Nations League e 1 di Europa League, mentre in patria ha diretto 22 partite di Premier League e 1 di FA Cup. Si tratta di una prima volta per Oliver con il Bodo/Glimt in campo, mentre ci sono ben due precedenti per la Lazio, un pareggio nel turno intermedio di Europa League per 1-1 in Turchia contro il Galatasaray e un successo nella Champions League del 2020-21 contro lo Zenith San Pietroburgo all'Olimpico per 3-1. Per il fishcietto inglese si tratterà della quarta direzione di una squadra italiana in questa stagione, avendo diretto Inter, Bologna e Atalanta in Champions, con un bilancio perfettamente equilibrato di 1 vittoria, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Probabili formazioni

Knutsen si affiderà al tridente, con il bomber Hogh al centro dell'attacco, supportato sulle corsie da Blomberg e Hauge, occhio però a Sorli, che contende all'ex Milan un posto da titolare. A fare ordine a centrocampo c'è il capitano Berg, affiancato da Evjen e Saltnes, per dare dinamismo e fisicità al reparto. In difesa c'è la coppia Bjortuft e Gundersen a fare da guardia al centro del reparto, con il talentuoso Sjovold a destra e Bjorkan a sinistra. In porta non si tocca Haikin.

La Lazio ritrova Guendouzi in mediana, titolare dopo la squalifica in campionato, sarà affiancato da Vecino in mezzo al campo, con Rovella out per l'espulsione rimediata contro il Viktoria Plzen all'andata per le due giornate di squalifica rimediate. In difesa la coppia centrale sarà composta da Gila e Romagnoli, con la coppia Hysaj a destra e Maruisc a sinistra sulle corsie per completare il reparto. In porta si va verso la conferma di Mandas dopo la grande prestazione offerta contro l'Atalanta. Davanti ci sarà Dia come prima punta, supportato dalla linea dei trequartisti composta da Isaksen, Pedro e capitan Zaccagni.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Kjetil Knutsen.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Bodo/Glimt e Lazio dell'Aspmyra Stadion, valevole per l'andata dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 10 aprile 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision Box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di Now su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Antonio Nucera e Massimo Gobbi.