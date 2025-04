Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle

Roma, 9 aprile 2025 – L'Europa League si avvicina alle fasi finali della competizione: domani inizieranno i quarti di finale, con tutte le gare (Lazio – Bodø/Glimt, Manchester United – Lione, Eintracht Francoforte – Tottenham e Athletic Bilbao – Rangers) che si giocheranno alle 21. La Lazio sarà l'unica squadra italiana ancora in corsa, dato che la Roma ha interrotto il suo cammino agli ottavi di finale dopo la sconfitta nella gara di ritorno contro l'Athletic Bilbao. Anche i biancocelesti hanno rischiato, ma alla fine la rete segnata da Romagnoli al 77' è risultata decisiva per il passaggio del turno, e ai quarti se la vedranno contro i norvegesi del Bodø/Glimt, che hanno eliminato l'Olimpiakos dopo un doppio confronto terminato 4-2 per i gialloneri.

La Lazio per la missione scandinava

La Lazio di Baroni deve tenere alto il nome dell'Italia in questa Europa League, e per farlo dovrà superare il Bodø/Glimt di mister Knutsen. Se la fase campionato è stata relativamente tranquilla per i biancocelesti, che hanno chiuso al primo posto al pari dell'Athletic Bilabo con 19 punti conquistati, agli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen è stato decisamente più difficile del previsto. Nella gara di andata, giocata lo scorso 6 marzo in Repubblica Ceca, la Lazio ha dovuto fare i conti con la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Rovella al 77' e di Gigot al 93'. La partita è rimasta in equilibrio fino al 98', quando Isaksen ha trovato la rete del 2-1 che ha regalato a Baroni la possibilità di accontentarsi anche del pareggio nella gara di ritorno. Il match dello scorso 13 marzo ha visto il Viktoria Plzen passare in vantaggio al 52' con Sulc, ma Romagnoli ha riportato tutto in parità al 77' e ha regalato il passaggio del turno alla sua squadra. Dall'altra c'è un Bodø/Glimt che ha chiuso al nono posto in league phase, sfiorando la qualificazione diretta agli ottavi. A quel punto, i gialloneri sono dovuti passare per i playoff, dove hanno eliminato il Twente grazie ad una super prova nella gara di ritorno. Negli ottavi di finale, hanno avuto la meglio sull'Olympiakos grazie al 4-2 definitivo. La gara di andata si giocherà in Norvegia, il ritorno all'Olimpico. Di seguito le probabili formazioni. Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

Dove vedere Bodø/Glimt – Lazio in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 21 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Il Manchester United per riscattare una stagione

Non è sicuramente una stagione memorabile per il Manchester United, che in campionato si trova addirittura al tredicesimo posto a quota 38 punti. Per Amorim e i suoi, l'unica strada per poter giocare una competizione europea nella prossima stagione sarebbe la vittoria dell'Europa League, perciò tutte le forze dei red devils devono concentrarsi sulla gara di domani contro il Lione. Finora il Manchester United ha ben figurato nella prima fase della competizione, classificandosi al terzo posto alle spalle di Lazio e Athletic Bilbao, mentre agli ottavi di finale la squadra di Amorim ha eliminato la Real Sociedad con il risultato complessivo di 5-2. Dall'altra ci sarà un Lione che ha schiantato con un 7-1 il FCSB, dopo aver chiuso al sesto posto al pari dell'Olympiakos nella fase campionato. In campionato, i francesi si trovano al quinto posto a un solo punto di distacco dal Racing Strasburgo quarto. Di seguito le probabili formazioni.

Lione (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Almada, Tolisso, Cherki; Lacazette. All. Fonseca. Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Mazraoui; Dorgu, Casemiro, Ugarte, Dalot; Garnacho, Fernandes; Hojlund. All. Amorim.

Dove vedere Lione – Manchester United in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Rangers – Athletic Bilbao: Scozia contro Paesi Baschi

Alle 21 andrà in scena anche la gara tra Rangers e Athletic Bilbao, due squadre che finora hanno ben figurato in questa competizione. Entrambe si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale: i baschi sono arrivati primi al pari della Lazio con 19 punti e gli scozzesi hanno chiuso all'ottavo posto, grazie alla differenza reti favorevole che gli ha permesso di sorpassare Bodø/Glimt, Anderlecht e FCSB. Agli ottavi di finale, l'Athletic Bilbao è stato l'artefice dell'uscita di scena della Roma, mentre i Rangers hanno avuto la meglio sul Fenerbache ai calci di rigore. Di seguito le probabili formazioni. Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Diomande, Raskin; Cerny, Igamane, Hagi; Dessers. All. Ferguson. Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezebala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde.

Dove vedere Rangers – Athletic Bilbao in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 21 su Sky Sport 255, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Il Tottenham per salvare una stagione, l'Eintracht per coronare un sogno

Per gli Spurs la situazione è praticamente uguale a quella del Manchester United: Postecoglou e i suoi sono quattordicesimi in Premier, lontanissimi dalla zona Europa, perciò per salvare la stagione l'unica strada passa dalla vittoria dell'Europa League. L'Eintracht è terzo in Bundesliga, a +2 sul Mainz quarto, e cerca di coronare un sogno come nella stagione 2021-22. Entrambe si sono qualificate tra le prime otto, e agli ottavi di finale gli inglesi hanno eliminato l'AZ, mentre i tedeschi l'Ajax. Di seguito le probabili formazioni. Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou. Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Tuta, Skhiri; Gotze, Larsson, Bahoya; Ekitiké. All. Toppmoller.

Dove vedere Tottenham – Eintracht Francoforte in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 21 su Sky Sport 254, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.