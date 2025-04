Lazio-Bodo Glimt, dove vederla in tv. Serve l’impresa per la semifinale di Europa League

Roma 17 aprile 2025 – Non c'è futuro, esiste solo il presente, il domani è un lusso che non ci si può permettere di prendere in considerazione. Dopo una corsa spettacolare, la Lazio si ritrova con le spalle al muro e sull'orlo dell'eliminazione, può fare affidamento solo su se stessa e sui suoi tifosi per ribaltare un risultato complicato e continuare a sognare il trofeo. Oggi alle ore 21 infatti i biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Bodo/Glimt nel quarto di finale di ritorno di Europa League, in palio un appuntamento con la storia per entrambe. In Norvegia i laziali sono capitolati, stretti nella morsa del gelido freddo scandinavo, della neve e di una squadra, quella giallonera ispiratissima, ora davanti ai propri tifosi c'è però l'occasione di ribaltare il 2-0 subito.

All'andata tutto sembrava giocare contro la Lazio: dalla neve che nelle ore antecedenti la sfida aveva battuto la città di Bodo, al campo in sintetico, a una pessima performance da parte dei protagonisti laziali in campo. Le parate di Mandas hanno però permesso ai capitolini di mantenere il risultato in un passivo accettabile. Due reti di svantaggio sono un'ardua montagna da scalare, ma una di cui si vede la cima e di cui non è precluso il valico. C'è fiducia nell'ambiente e dopo essere usciti indenni dal weekend del derby, ora si punta con decisione a continuare il proprio viaggio in questa coppa continentale. I biancocelesti sono stati nella prima parte di Europa League la squadra da battere: dominante in campo e sempre in vetta alla classifica, anche di fronte a un calendario non troppo agevole. Con l'anno nuovo e la fase a eliminazione diretta, gli infortuni hanno minato questa solidità laziale. La trasferta di Bodo si può facilmente derubricare come la peggiore partita europea fin qui della biancoceleste, ma per fortuna non ha totalmente pregiudicato il proseguo della corsa. Servirà una notta da grande Lazio per riuscire a ribaltare il risultato maturato in Norvegia. La chance è quella di tornare, 22 anni dopo l'ultima volta, in una semifinale continentale: allora era la Coppa Uefa con Mancini in panchina e trascinata in campo dai gol di Claudio Lopez, Simone Inzaghi e Bernardo Corradi.

Dall'altra parte però anche il Bodo/Glimt ha un appuntamento con la storia. La chance per gli scandinavi è ghiotta per sollevare la bandiera della Norvegia vicino alla vetta di una competizione Uefa. Da quando infatti si giocano le coppe continentali, nessuna formazione appartenente al paese dei fiordi era mai arrivata a disputarvi una semifinale. Il successo dell'andata ha convinto giustamente i ragazzi di Kjetil Knutsen di poter compiere l'impresa. L'ambiente però non sarà di certo favorevole ai fulmini norvegesi. Giocare in casa per il Bodo è stato un conto in questa stagione di Europa League: il bilancio è di ben sei vittorie in sette partite, con il solo Qarabag capace di vincere all'Aspmyra Stadion. In trasferta però il percorso degli scandinavi è stato ben diverso: una sola vittoria, a fronte di due pareggi e tre sconfitte, con due di questi ko arrivati nelle sfide di fase a eliminazione diretta. Sarà un grande stress test per la squadra di Knutsen, visto come già nel 2021-22, dopo una vittoria casalinga, dovettero alzare bandiera bianca all'Olimpico contro la Roma, nella prima edizione di Conference League.

Per questa sfida valevole per il quarto di finale di ritorno dell'Europa League, la Uefa ha scelto un arbitro di esperienza per dirigere il match dell'Olimpico. La gara tra Lazio e Bodo/Glimt è stata infatti affidata al tedesco Daniel Siebert. La squadra arbitrale sarà tutta di lingua tedesca, compreso il duo in sala Var. In campo a coadiuvare il fischietto berlinese ci saranno gli assistenti Jan Siedel e Rafael Foltym mentre il quarto uomo è Daniel Schlager. In sala Var seguiranno il match Bastian Dankert e Benjamin Brand. Per Siebert si tratterà della direzione numero 37 della sua stagione, solo la numero 2 in Europa League. A livello internazionale l'arbitro tedesco però ne conta 6 in Champions League, 3 in Nations League e altre 6 internazionali tra vari paesi; in patria ha invece diretto 14 partite di Bundesliga, 3 di Bundesliga-2 e 1 di terza serie. Curioso come l'unica gara da lui diretta in questa Europa League, vedesse in campo la Roma nel match contro lo Sporting Braga. Primo incrocio di sempre di Siebert sia con la Lazio sia con il Bodo/Glimt.

Probabili formazioni

Non si fanno calcoli in casa Lazio: la partita è da vincere a tutti i costi e allora in campo andrà la migliore squadra possibile. Sembra ormai aver scalzato Provedel nelle gerarchie, perché anche nella sfida di domani Mandas dovrebbe essere il portiere titolare. A proteggere il portiere greco, la linea a quattro vedrà Gila e Romagnoli al centro, con Lazzari a destra e Hysaj, favorito su Marusic, a sinistra. In mediana torna Rovella dopo la squalifica, con Guendouzi al suo fianco. In avanti tornerà titolare invece Castellanos, per ricomporre l'attacco tipo della squadra laziale, con Isaksen, Dia e Zaccagni alle sue spalle.

Non ci si aspettano grandi sorprese in casa Bodo/Glimt, Knutsen dovrebbe confermare lo stesso undici visto nella gara di andata. Pronta allora la linea difensiva a quattro uomini davanti ad Haikin, con Bjortuft e Gundersen al centro, mentre Sjovold e Bjorkan saranno sulle corsie. In mediana ancora il capitano Berg a fare da faro, con Evjen e il goleador del match dell'andata Saltnes a completare il reparto. In attacco Hogh si muove al centro, supportato da Hauge e Blomberg.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knetjil Knutsen.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Lazio e Bodo/Glimt dello stadio Olimpico, valevole per la partita di ritorno dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 17 aprile 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.