Europa League in tv: guida completa al ritorno dei quarti. Partite, orari e dove vederle

Roma, 16 aprile 2025 – Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, con tutte le squadre che saranno impegnate alle 21 di domani. La Lazio di mister Baroni ripartirà dalla sconfitta rimediata in Norvegia contro il Bodø/Glimt, con il tentativo di ribaltare il risultato e centrare la qualificazione in semifinale, mentre tutte le altre partite sono ancora in equilibrio assoluto. Manchester United e Lione torneranno in campo dopo il 2-2 rimediato nella gara di andata, con i francesi che hanno trovato il pareggio all'ultimo istante con Cherki, che gli ha impedito di uscire sconfitti dal Groupama Stadium. Tra Tottenham e Eintracht Francoforte, invece, si ripartirà dall'1-1 di giovedì scorso, con i tedeschi che avranno anche la spinta del pubblico di casa, dato che l'andata è stata giocata al Tottenham Hotspur Stadium. Anche tra Athletic Bilbao e Rangers nulla è ancora deciso: i primi novanta minuti non hanno visto nessuna delle due squadre prevalere sull'altra, con il match che è terminato 0-0. Questa volta, però, i baschi avranno alle loro spalle tutto il San Mamés, pronto a trascinare Valverde e i suoi in semifinale.

Lazio – Bodø/Glimt

La sfida di andata non è stata facile per i biancocelesti, che sono usciti sconfitti dall'Aspmyra Stadion per 2-0 dopo la doppietta di Saltnes tra il 47' e il 69'. Baroni ha avuto modo di studiare cosa non ha funzionato nella gara di andata, con la sua Lazio che ha centrato una sola volta lo specchio della porta su 6 conclusioni effettuate, e ora dovrà cercare in tutti i modi la rimonta. Che anche il derby contro la Roma (giocato domenica e terminato 1-1) possa aver influito sulla pessima uscita dei biancocelesti in Norvegia? In ogni caso, il campionato ora è in stand-by e nella testa di Castellanos e compagni ci deve essere solo il pensiero del ritorno contro il Bodø/Glimt. Il 2-0 di giovedì scorso è pesante, ma la Lazio non deve assolutamente arrendersi e, con l'Olimpico che soffierà alle sue spalle, deve andare a caccia della rimonta per continuare il cammino in un'Europa League che l'ha vista come protagonista soprattutto nella prima fase. Di seguito le probabili formazioni: Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.

Dove vedere Lazio - Bodø/Glimt in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 17 aprile dalle ore 21 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Manchester United – Lione

Se all'88' della gara di giovedì scorso il Manchester United pensava di aver portato a casa il primo atto del doppio confronto con il Lione grazie alla rete dell'ex Bologna Zirkzee, il gol del 2-2 di Cherki di sette minuti dopo è stato come una doccia fredda per Amorim e i suoi. Certo, i red devils dovranno disputare la gara di ritorno tra le mura amiche, ma quest'anno più che mai hanno dimostrato di essere una squadra tutt'altro che solida, perciò domani nulla può essere dato per scontato. Per il Manchester United, l'Europa League è l'unica via di fuga per riscattare una stagione fin qui altamente insufficiente, come dimostra anche la pesante sconfitta per 4-1 contro il Newcastle in campionato. Dall'altra c'è un Lione che ha fatto il suo dovere in Ligue 1, sconfiggendo l'Auxerre e mantenendo salda la quarta posizione. Di certo c'è che domani andrà in scena una battaglia ad Old Trafford, e forse non potrebbero bastare i 90 minuti per decretare il vincitore. Di seguito le probabili formazioni: Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim. Lione (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, C. Mata, Niakhaté, Tagliafico; Akoukou, Veretout, Tolisso; Cherki, Mikautadze, Almada. All. Fonseca.

Dove vedere Manchester United – Lione in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 17 aprile dalle ore 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, ma anche in chiaro su TV8. In streaming, sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Eintracht Francoforte – Tottenham

Per il Tottenham il discorso è molto simile a quello del Manchester United. Anche agli uomini di Postecoglou è rimasta solo l'Europa League per riscattare una stagione fin qui ampiamente insufficiente, ma la prossima sfida non sarà per nulla facile. L'1-1 della gara di andata contro l'Eintracht Francoforte, nella quale Pedro Porro al 26' ha risposto al gol in apertura di Ekitike, non può aver lasciato pienamente soddisfatti gli Spurs, che ora dovranno cercare di avere la meglio alla Deutsche Bank Park contro un'Eintracht che vuole proseguire il sogno. In campionato, gli inglesi hanno rimediato una sconfitta contro il Wolverhampton, mentre per i tedeschi non ci sono stati problemi contro l'Heidenheim. Di seguito le probabili formazioni: Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Kaua Santos; Kristensen, Theate, Koch, Brown; Shkiri, Tuta; Gotze, Larsson, Bahoya; Ekitike. All. Toppmoller. Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bergvall, Maddison, Bentancur; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.

Dove vedere Eintracht Francoforte – Tottenham in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 17 aprile dalle ore 21 su Sky Sport 255, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Athletic Bilbao – Rangers

La gara di andata è terminata con uno scialbo 0-0 che, per come si erano messe le cose (con i Rangers che dal 13' in poi hanno giocato in 10 uomini a seguito del rosso rimediato da Propper) ha decisamente favorito gli scozzesi. Ora, però, l'Athletic Bilbao giocherà davanti al pubblico di casa, che in queste occasioni ha sempre fatto sentire la sua vicinanza, perciò sarà complicatissimo per i Rangers riuscire a centrare la qualificazione in semifinale. In ogni caso, è ancora tutto in bilico e le sorpese sono dietro l'angolo. Di seguito le probabili formazioni: Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; Marcos, Vivian, Alvarez, Boiro; de Galarreta, Jauregizar; N.Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. All. Valverde. Rangers (3-4-2-1): Butland; Balogun, Souttar, Tavernier; Yilmaz, Raskin, Barron, Jefte; Diomande, Cerny; Dessers. All. Ferguson.

Dove vedere Athletic Bilbao – Rangers in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 17 aprile dalle ore 21 su Sky Sport 256, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.