Udinese-Milan: prove di difesa a tre per Conceiçao. Emergenza infortunati per Runjaic

Udine, 11 aprile 2025 – Sarà la sfida tra Udinese e Milan in programma questa sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e Sky Sport) a fare apripista alla trentaduesima giornata del campionato di Serie A di calcio. Un match a cui le due squadre si affacciano in un momento delicato e non particolarmente positivo. I bianconeri ci arrivano dopo ben tre sconfitte consecutive rimediate contro Hells Verona, Inter e Genoa, ma il tecnico dei friulani Kosta Runjaic e fiducioso di poter invertire il trend negativo: “Nel calcio i dettagli fanno la differenza: a volte è necessario segnare per primi, altre ci sono errori di natura individuale e altre ancora hanno più meriti gli avversari. Se avessimo ottenuto un pareggiato contro Genoa e Verona, forse oggi parleremo di un altro match. Il calcio è un processo di crescita, basato non solo sui risultati ma anche su altri fattori. Credo che se scenderemo in campo con il giusto piglio, potremo fare un buon risultato contro il Milan che considero una grande squadra”. All’appello mancheranno però diversi giocatori importanti: Abbiamo diversi elementi che non saranno a disposizione: mancheranno infatti Thauvin, Sanchez e Zemura e Davis”.

La partita

Non sta certo attraversando un momento migliore, sul fronte opposto, il Milan, che ha sì pareggiato in rimonta contro la Fiorentina, ma ormai sembra aver perso il treno che porta alla Champions League anche a causa di un approccio troppo soft nei primi tempi, che rende poi difficile – come accaduto anche contro la Fiorentina – recuperarle. Un aspetto su cui si è soffermato il tecnico rossonero Sergio Conceiçao: “Bisogna capire che le gare vanno vinte dal primo all’ultimo minuto. La concentrazione è fondamentale. Ne abbiamo parlato tra di noi. Non è di certo un qualcosa di nuovo. È vero che c’è stata una reazione, ma bisogna restare attenti e concentrati dal primo all’ultimo minuto. Non è successo soltanto una volta quest’anno. Abbiamo disputato una buona settimana di allenamenti e sono contenti perché ho ricevuto buone risposte. Speriamo che tutto questo venga rispecchiato nella gara contro l’Udinese”.

Le possibili scelte di Runjaic e Conceiçao

L’Udinese di Runjaic dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1: i tre centrali a protezione di Okoye dovrebbero essere Kristensen, Bijol e Solet. Sulle fasce agiranno invece Ehizibue – favorito su Modesto – Kamara, con Lovric, Kalstrom ed Ekkelenkamp a completare la mediana. In attacco, invece, sarà Atta a dare supporto a Lucca. Prove di un inedito 3-4-2-1 per il Milan di Sergio Conceiçao: tra i pali della porta rossonera ci sarà ancora Maignan che avrà davanti a sé il terzetto di centrali formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulla corsia di destra, viste le assenze di Walker ed Emerson Royal, Jimenez, con Theo Hernandez ad agire sul fronbte opposto e il duo Fofana Reijnders in mezzo al campo. Davanti, infine, Pulisic e Leao supporteranno Abraham, che sarà la punta titolare alla luce dell’assenza di Gimenez, messo ko da un guaio all’anca.

Orari e dove vedere la partita

Orari e dove vedere la gara: la partita Udinese-Milan, valida come anticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile venerdì 11 aprile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e sul sito e app di DAZN.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulìsic, Leao; Abraham. All. Conceição