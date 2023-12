Il precedente: 55 anni fa i metaurensi, dopo avere battuto il Sassuolo, furono eliminati dai laziali negli ottavi di Coppa Italia. Il Fossombrone a Sora per saldare il conto

Oggi il Fossombrone affronterà in trasferta per la sedicesima giornata d’andata il Sora. "Con la compagine laziale c’è un precedente risalente a 55 anni fa – informa il tifoso (non si è perso una partita) e da sempre molto vicino alla società metaurense Francesco Tramontana – è infatti durante la Coppa Italia 1967-68 che il Fossombrone di Stabellini, in una delle nostre stagioni più gloriose, dopo avere eliminato il Sassuolo grazie alla monetina (dopo due sfide in cui i modenesi vincono a Fossombrone per 1 a 0, ricambiati con lo stesso punteggio dal Fossombrone nel ritorno in terra emiliana) si trova ad affrontare il Sora, venendone eliminato agli ‘ottavi di finale’ nazionali: dopo l’andata a Fossombrone terminata in parità a reti bianche ed il ritorno giocato in terra laziale e perso per 3 ad 1 solo a causa di una serie di sfortunate circostanze, tra cui l’essere rimasti in nove uomini quando ancora il punteggio è fermo sull’ 1 a 1". "Affrontiamo – dice dice l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – una squadra che gioca molto bene e organizzata, veloce e aggressiva. Avremo delle defezioni soprattutto a livello di under (Bio e Mea) a cui si aggiungerà Palazzi e difficilmente avremo della partita Conti che in settimana è stato colpito dall’influenza". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Il Sora è una squadra molto tosta, soprattutto nel suo campo. Dovremo essere molto bravi e attenti a non concedere nulla e sfruttare al massimo ogni situazione portandola a nostra favore".

Così in campo (ore 14,30) Stadio Claudio Tomei di Sora.

SORA: (3-5-2): Simoncelli; Gemini, Orazzo, Veron; Ippoliti, Fortunato, Di Gilio, Tribelli, Orsi; Gubellini, Jirillo. A disp.: Salvati, Vespa, Marsinano, Blando, Casali, Formicola, Paolucci, Menna, Palma. All Campolo.

(4-3-3): Amici; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa, Pandolfi R., Bucchi, Procacci; Fraternali, Casolla, Pagliari. A disp. Marcantognini, Battisti, Germinale, Pandolfi L., Fagotti, Camilloni, Pierpaoli, Tagnani. All. Michele Fucili.

Arbitro:Costa di Busto Arsizio

Amedeo Pisciolini