Il Tivoli passa 1-3 con la complicità dell’arbitro. Rovinelli illude il Fossombrone, poi è notte

FORSEMPRONESE 1949 (4-3-3): Amici 6,5, Bianchi 6, Calvosa 6,5, Pandolfi L. 6 (80’Bucchi ng), Camilloni 5 (‘85’ Urso ng), Rovinelli E. 5,5 (Pandolfi R. 6), Pagliari 5, Conti 5, Germinale 6, Lorenzoni 6 (58’ Palazzi 6), Battisti 6 (78’Casolla 6). A disp.: Marcantognini, Urso, Tagnani, Aguzzi, Procacci. All. Michele Fucili.

TIVOLI CALCIO 1919 (3-4-2-1): Zappala 6,5, Iurgens 6, Sconamiglio 6, Valentini 6,5, Di Emma 6,5, Ruci 6 (’16 Spirito ng), Pellegrini 5,5 (’64 Recchiuti 6), Panaioli 6 (‘80 Fatati ng), Camilli 7,5 (85’Cruz ng), Maurizi 7 (’75 De Marco ng) Savi 5. A dips. Vento, Rossetti, Montesi, Santarelli, Fatati. All. Mirco Granieri.

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema.

Reti: 7’Rovinelli E., 12’autorete di Conti, 17’ Di Emma, 72’ Maurizi.

Note. Ammoniti: per il Fossombrone Rovinelli e Pagliari; per il Tivoli: Iurgens, Panaioli e Maurizi. Espulsi nel Fossombrone: Conti al 70’ e Pagliari al 88’, entrambi per protese. Recupero 2+7.

L’ultima giornata del girone d’andata non è stata propizia per il Fossombrone sconfitto da un Tivoli volitivo e quadrato nei reparti. Sfortunati i padroni di casa nelle conclusioni e in alcuni disimpegni difensivi. In avvio mister Fucili per via delle tante defezioni per infortunio degli under, schiera subito l’ultimo arrivato, il giovane ex l’Aquila classe 2003 Filippo Lorenzoni, e dispone la squadra nel solito modulo a tre nel reparto offensivo. Al 1’ c’è subito un assolo di Conti che dalla sinistra fa filtrare un invitante pallone ma la difesa ospite sbriga alla meglio. Risponde il Tivoli ma Amici è attento. Al 6’ il Fossombrone va vicino al gol, su spizzata di Germinale arriva in spaccata Pagliari ma colpisce male. Al 7’ arriva la rete: su una bella punizione di Battisti di testa Rovinelli sfiora quanto basta per mettere alle spalle di Zappala. Il Fossombrone potrebbe raddoppiare 3 minuti dopo con Conti ben servito da Germinale ma l’uscita disperata e provvidenziale di Zappalà vanifica l’azione. Gol mancato e gol subito, al 12’ infatti arriva il pareggio degli ospiti su un tiro di Ruci tocca di testa sfortunatamente Conti ed è autorete. Al 16’ Camilli si sbraccia con Rovinelli e l’arbitro assegna (a sorpresa) il calcio di rigore agli ospiti, del tiro si incarica Maurizi, Amici respinge, Di Emma è il più lesto a ribadire in rete. Azioni da una parte che dall’altra, ma si va al riposo sull’1 a 2. Nella ripresa al 52’ c’è una bella azione del Fossombrone con Germinale che per un soffio manca di testa la rete del possibile 2 a 2. Al 55’ conclusione al volo (sopra la traversa) di Germinale, poco dopo Battisti vede il suo tiro deviato in angolo. Al 70’arriva il rosso diretto per Conti. Al 72’ il Tivoli fa tris con Maurizi. Vano il forcing finale degli uomini di Fucili (che passa al 3-4-3) nonostante i tentativi di Germinale e di Casolla. Prima dello scadere arriva il rosso anche per Pagliari. Una direzione arbitrale che è stata considerata dai locali non proprio all’altezza della situazione. Resta comunque per il Fossombrone la sua buona classifica e le tante belle prestazione in un girone d’andata che le ha regalato, a parte oggi, tante soddisfazioni.