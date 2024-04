Inter-Torino è già nella storia: prima terna arbitrale tutta femminile in serie A

Milano, 25 aprile 2024 – Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Torino, perché l'incontro della 34esima giornata di serie A sarà il primo del massimo campionato a essere diretto da una terna tutta al femminile: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti (di Foligno).

L'arbitro e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B. Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale.

Le designazioni arbitrali

venerdì 26

Frosinone-Salernitana (ore 20.45): Fourneau di Roma (Tolfo-Fontemurato/quarto ufficiale Volpi; var Meraviglia, avar Chiffi)

sabato 27

Lecce-Monza (ore 15): Santoro di Messina (Vecchi-Palermo/Collu; Irrati, Gariglio)

Juventus-Milan (ore 18): Mariani di Aprilia (Berti-Cecconi/Ayroldi; La Penna, Aureliano)

Lazio-Verona (ore 20.45): Massa di Imperia (Costanzo-Passeri/Tremolada; Pairetto, Doveri)

domenica 28

Inter-Torino (ore 12.30): Ferrieri Caputi (Di Monte-Trasciatti/Marchetti; Di Paolo, Aureliano)

Bologna-Udinese (ore 15): Sacchi di Macerata (Bindoni-Tegoni/Monaldi; Valeri, Marini)

Atalanta-Empoli (ore 18): Fabbri di Ravenna (Peretti-Mondin/ Cosso; Doveri, Guida)

Napoli-Roma (ore 18): Sozza di Seregno (Bercigli-Scatragli/Colombo; Abisso, Irrati)

Fiorentina-Sassuolo (ore 20.45): Marcenaro di Genova (Garzelli-Moro/Prontera; Serra, Pairetto)

lunedì 29

Genoa-Cagliari (ore 20.45): Dionisi dell'Aquila (Colarossi-Valeriani/Di Marco; Marini-Guida).