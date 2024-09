Alle 20.45 Inzaghi a casa Nesta. Probabile turnover in ottica City: chance Frattesi, davanti l’unico sicuro è Thuram. Inter, il tour de force comincia da Monza

Gli ex possono far male, anche senza dente avvelenato. Basta che abbiano la giusta fame e secondo Inzaghi, evidentemente, sia Carlos Augusto che Davide Frattesi sono abbastanza carichi da poter essere protagonisti positivi contro il proprio passato. Monza-Inter è il primo evento di un trittico a stretto giro di posta che prevede soste a Manchester (sponda City) e nel derby di Milano. Inizia il vero calendario compresso, dopo tre giornate preparate col tempo scandito dalla settimana “piena“. L’arrivo della Champions impone rotazioni, un utilizzo a pieno dell’organico. Fuori, dunque, Alessandro Bastoni spremuto dalle fatiche con la nazionale. Dentro Dimarco, ma probabilmente con un minutaggio già prestabilito attorno all’ora di gioco, non di più. Ci sarà una chance per Carlos Augusto, di nuovo da terzo di difesa e poi probabile avanzato a quinto di centrocampo.

E finalmente, dopo tanto disquisire, potrebbe davvero arrivare il tempo di Frattesi. Le scelte odierne di Inzaghi, che arriveranno in via definitiva dopo il risveglio muscolare mattutino, potrebbero premiarlo al posto di Barella, che per qualche giorno è stato frenato dai postumi di un’operazione al naso. Al suo fianco Asllani e non Calhanoglu, Mkhitaryan e non Zielinski. In difesa De Vrij per Acerbi, che in nazionale non è andato. Davanti di sicuro ci sarà Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Mattia Todisco