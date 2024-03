Inter-Genoa, le probabili formazioni: spazio a Martinez e Sanchez in attacco. Dove vedere la partita

Milano – Arrivano conferme sulla formazione dell'Inter a poche ore dalla sfida di stasera contro il Genoa guidato da Alberto Gilardino. Partendo dalla difesa, dove non ci sarà lo squalificato Alessandro Bastoni, sostituito da Carlos Augusto. A centrocampo Dumfries prenderà il posto di Darmian, mentre in attacco chance per Sanchez al posto di Arnautovic. Buone notizie dall'infermeria: sono guariti Acerbi, Frattesi e Thuram. Il più avanti nel processo di recupero è il giocatore francese, a cui Inzaghi dovrebbe riservare qualche minuto già nella gara di oggi.

Restano da recuperare Cuadrado, Sensi e Calhanoglu. In particolar modo il regista turco sta puntando la sfida di Champions League del 13 marzo contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Potrebbe già tornare in campo sabato 9 a Bologna, magari non da titolare ma come "rodaggio" in previsione del confronto con i colchoneros.

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard; De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

ARBITRO: Doveri

DIRETTA: ore 20.45 su Sky e Dazn.