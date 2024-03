Inter-Genoa, Inzaghi fa turnover: in attacco Sanchez e Lautaro. Gilardino con la coppia Retegui-Gudmundsson

Milano, 4 marzo 2024 – L’Inter da record vuole continuare la sua marcia trionfale verso lo scudetto. Alle 20.45 i nerazzurri affrontano a San Siro il Genoa, una delle poche squadra capaci di non perdere all’andata contro la capolista.

Inzaghi, come annunciato nella conferenza alla vigilia della partita, mescola un po’ le carte nella formazione titolare: l’attenzione, per forza di cose, è rivolta anche alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid.

Lautaro Martinez e compagni arrivano all’appuntamento di questa sera – che chiude il 27esimo turno di Serie A – da una lunghissima striscia di successi, che hanno permesso di staccare prepotentemente in classifica Juventus e Milan: con una vittoria, infatti, l’Inter si ritroverebbe a +15 dai bianconeri e +16 dai rossoneri. In pratica con il ventesimo tricolore della sua storia in tasca.

Ma attenzione al Genoa: la formazione di Gilardino naviga in acque sicure e si presenta al Meazza con la voglia di ottenere un risultato di prestigio.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard; De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

Inter-Genoa live alle 20.45

Dove vedere la partita in tv

Inter-Genoa si gioca questa sera alle 20.45: diretta tv su Dazn e Sky.