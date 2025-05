Inter in finale di Champions: Inzaghi guida la squadra con cuore e personalità

SOMMER 7,5. Due autentici miracoli, su Eric Garcia e Yamal.

BISSECK 5,5. Qualche amnesia di troppo: sostituito.

ACERBI 8. Un muro, i gol blaugrana arrivano in altre zone. Fa esplodere San Siro col 3-3.

BASTONI 7. L’ultimo baluardo contro Yamal. E che personalità.

DUMFRIES 7,5. Un fattore offensivo: due assist. Però Gerard Martin gli restituisce i colpi.

BARELLA 5,5. Si oppone all’idea del passaggio semplice e questo lo spinge all’errore..

CALHANOGLU 6,5. Spende un giallo, sbaglia il possibile 2-0, poi lo realizza. Finisce un po’ presto il serbatoio.

MKHITARYAN 6,5. Inanella giocate utili, tra cui il passaggio che porta Lautaro al rigore. Dopo un tempo cala di molto.

DIMARCO 6,5. Contro Yamal altra serata dura, compensa azionando Dumfries sul primo gol.

THURAM 7. Corpo a corpo continuo con Cubarsì. Strepitoso sul quarto gol, nonostante sia esausto.

L. MARTINEZ 7,5. La rete che segna è elementare quanto pesante. Si prende il rigore del raddoppio.

All. INZAGHI 8. Raggiunge un’altra finale di Champions eliminando uno squadrone. La sua Inter mostra cuore e personalità.

C. Augusto 5,5. Pronti-via e Yamal lo lascia secco. Si riprende a fatica.

Darmian 6,5. Più solido di Bisseck.

Taremi 7. Sua la sponda per il gol di Frattesi. Lotta come un leone.

Zielinski 6,5. Entra a dare fiato in mezzo. Bene.

Frattesi 8. Il gol nel sangue: segna ancora da subentrato. Come a Monaco.

De Vrij 6,5. In trincea per i supplementari: ed è determinante in chiusura.

VOTO INTER 8. M.T.