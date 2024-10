Milan e Inter giocano d’anticipo. Da Tah a Theo, passando per David. Mercato delle milanesi in fermento tra rinnovi, colpi e parametri zero

e Luca Mignani

MILANO

Nel dietro le quinte si comincia già a programmare. Il palcoscenico coi riflettori accesi è il campo, ma lontani dalle luci della ribalta i dirigenti lavorano alle fortune che verranno. Vedi l’Inter, che dovrebbe annunciare a breve il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries a 4 milioni a stagione fino al 2028. Niente clausola rescissoria, come aveva invece richiesto l’entourage. "Spero di firmare presto" ha detto ieri l’olandese dal ritiro della nazionale. Sulla stessa fascia, a giugno prossimo potrebbe essere confermato Darmian per un altro anno e forse Acerbi, ma per entrambi la decisione verrà presa in primavera e dipenderà anche da chi sarà sul mercato. Alla dirigenza nerazzurra piace Tah, colonna del Leverkusen, ma si rischia di dover battagliare con Real Madrid e Bayern Monaco.

Postilla importante: va ancora appurato come le società impegnate nel Mondiale per club potranno ovviare al nodo dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2025. In questa schiera, nel reparto offensivo, l’Inter annovera Arnautovic e Correa. Sembrano candidati all’addio in estate ed è anche per questo che i nerazzurri seguono da tempo Jonathan David, che a 24 anni non rinnoverà col Lille (altra asta europea in arrivo). C’è anche la suggestione Maldini. Sarebbe clamoroso, visti i trascorsi rossoneri suoi, di papà e nonno, ma oltre a un gradimento tecnico finora non si è andati. Inoltre sulla sponda opposta del Naviglio vantano un diritto di prelazione con cui possono riportare il neo azzurro all’ovile pagandolo la metà di quanto eventualmente offerto al Monza. Ma in casa Milan, al momento, tiene soprattutto banco la questione rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. Ottimismo in merito al portiere che attualmente percepisce 3,2 milioni. Diverso il “caso“ Theo (4,5 milioni).

La linea societaria è sempre stata, in sintesi: tutto tranquillo, contatti continui per il prolungamento, è un patrimonio del club. Intervenuto a Telelombardia, però, l’agente del giocatore Manuel Garcia Quilón ha detto: "Non c’è nessuna trattativa, non parliamo da quattro mesi. Mi era stato chiesto se il giocatore volesse rimanere e se fosse contento, avevo risposto di sì. La richiesta di 8 milioni di ingaggio? Mai fatta. Non abbiamo nessuna proposta sul tavolo. A oggi la volontà è rimanere, ma non posso dire cosa succederà nel corso dell’anno". Attenzione anche a Davide Calabria, in scadenza a giugno 2025: rinnovo complicato, a gennaio potrebbe rifarsi vivo il Galatasaray. In entrata tornerebbe così d’attualità Kieran Trippier, classe 1990 del Newcastle. Intanto si ragiona soprattutto sul centrocampo, vista la carenza di vice Fofana dopo l’infortunio di Bennacer: sul taccuino Morten Frendrup (23 anni, Genoa) e Carney Chukwuemeka (20 anni, Chelsea).