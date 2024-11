Inter-Napoli, fuori i secondi. Per Inzaghi ballottaggio Acerbi-De Vrij

Milano, 9 novembre 2024 – La settimana delle grandi partite per l’Inter termina domani sera, domenica 9 novembre, con la sfida al Napoli, alle 20.45 al Meazza. Si incontrano la capolista della Serie A, i partenopei guidati dall'ex nerazzurro Antonio Conte, e la seconda oggi a un solo punto di distacco, reduce dal successo in Champions League contro l'Arsenal e in generale da sette vittorie nelle ultime otto partite (con un solo pareggio per 4-4 contro la Juve dopo essere stata avanti 4-2).

Un solo ballottaggio

La formazione iniziale contro i Gunners non aveva tra i presenti giocatori cardine come Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Thuram. Di questi, l'unico sul quale pende un dubbio riguardo al suo impiego domani dal 1' è Acerbi, ma solo per ragioni fisiche.

Il difensore centrale è fuori per infortunio da Roma-Inter del 20 ottobre e non è riuscito a mettere minuti nelle gambe nemmeno per uno spezzone durante l'incontro di Champions.

Inzaghi valuterà quindi tra oggi e domani se impiegarlo da subito oppure se partire con De Vrij, molto utilizzato di recente proprio per via dell'assenza del collega di reparto e tra i migliori nella sfida con l'Arsenal. Il resto della formazione sembra pressoché fatta.

Gli ex di turno

Sarà quindi soltanto in panchina uno dei grandi ex della partita, Piotr Zielinski, fino allo scorso anno colonna del Napoli e passato in estate all'Inter a parametro zero. Sul lato opposto ci saranno ex altrettanto illustri, a partire dal già citato Conte che a Milano ha conquistato uno scudetto. In campo il centravanti partenopeo sarà Romelu Lukaku, che un anno fa di questi tempi venne subissato di fischi quando si presentò con la maglia della Roma da avversario. Sono passati dall'Inter anche Juan Jesus e Politano. Nella squadra ospite dovrebbe sedersi in panchina Lobotka, reduce da infortunio.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Arbitro: Mariani.

Diretta tv: domani ore 20.45 Dazn.