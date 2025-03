Italia-Germania, le ultimissime: in regia c'è Rovella, sulla sinistra scelto Udogie

Milano, 20 marzo 2025 – Restano ormai pochissimi dettagli da sistemare per l’Italia che questa sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play) ospiterà allo Stadio Meazza di San Siro la Germania nel primo dei due incontri ravvicinati validi per i quarti di finale della UEFA Nations League. Il ct azzurro Luciano Spalletti dovrebbe optare per una sorta di 3-5-1-1. Tra i pali della porta azzurra ci sarà Gianluigi Donnarumma, che avrà davanti a sé il terzetto formato da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Sulle corsie esterne, invece, Politano e – un po’ a sorpresa – Udogie, con Rovella in vantaggio nel ballottaggio con Ricci per il posto in regia. Le mezzali saranno invece Tonali e Barella. Davanti, infine, scelte pressoché obbligate per Spalletti, che ha perso per infortunio Mateo Retegui, già tornato a Bergamo: la prima punta titolare sarà quindi – a meno di sorprese – Moise Kean, con Raspadori a supportarlo alle spalle. La Germania di Nagelsmann dovrebbe invece scendere in campo schierata con il 4-2-3-1: il favorito per il posto tra i pali della porta teutonica dovrebbe essere Baumann, protetto da una linea a quattro formata dalla coppia di centrali Rudiger-Tah e dagli esterni Kimmich e Raum. La diga davanti alla difesa dovrebbe invece essere composta da Stiller e Goretzka, con Leweling, Musiala e Sané ad agire sulla trequarti, a supporto della punta Kleindienst.

Le parole di Spalletti

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa del CT azzurro Spalletti, che ha parlato con fiducia della sfida: “Sarà una partita di grande fascino, tra due grandi nazionali che storicamente hanno dato lustro a questa sfida con risultati degni di questo prestigio. Sono certo che anche questa volta ne uscirà una bella gara, che entrambe le squadre giocheranno a viso aperto per cercare di conquistare la vittoria. Penso che sia chiaro che, nel caso in cui non fossimo bravi ad interpretare alcune fasi della gara e ci ritrovassimo ad inseguire la Germania, sarebbe molto più complicato arrivare alla vittoria. La Germania metterà in campo la sua qualità e in determinati momenti del match saremo costretti a costretti a scegliere come stare dietro a quello che loro faranno, ma vogliamo vincere”. Il CT azzurro, come detto, dovrà fare i conti con l’assenza per infortunio di Retegui, ma al momento non chiamerà sostituti: “Lo abbiamo rimandato a casa perché non avrebbe potuto recuperare in tempo. Si tratta di un affaticamento, ma per il momento preferisco non chiamare nessuno a sostituirlo e aspettare l’esito della prima sfida. Potrebbe essere necessaria una prima o una seconda punta. Nel primo caso chiamere Piccoli e nel secondo Baldanzi”. Orari e dove vedere la gara: la gara Italia-Germania, valida come match d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League, sarà trasmessa quest’oggi, giovedì 20 marzo, alle ore 20.45, in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. CT Spalletti. Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst. CT Nagelsmann.