Under 21, l'Italia travolge San Marino 7-0: poker di Esposito

Rieti, 5 settembre 2024 – L’Italia Under 21 travolge San Marino con un 7-0 identico a quello del match di andata e continua la sua marcia in vetta al girone A delle qualificazioni agli Europei in programma in Slovacchia nel 2025. Mattatore assoluto del successo azzurro è stato senza ombra di dubbio Francesco Pio Esposito, che ha mandato a bersaglio un poker personale, mettendo però lo zampino anche nella rete del 2-0, sulla cui attribuzione resta grande indecisione (è stato dato autogol a Mattioni). Di Bove, invece, la rete che ha sbloccato la situazione dopo una prima mezz’ora in cui l’Italia ha giocato sotto ritmo, ha perso per infortunio Fazzini e Baldanzi e ha faticato e non poco ad abbattere il muro difensivo di San Marino per poi spiccare definitivamente il volo e giocare sul velluto. Gloria, infine, anche per Raimondo, autore del momentaneo 6-0.

Primo tempo

Ottimo approccio per l’Italia che prende subito in mano il pallino del possesso palla con un fitto fraseggio per tentare di eludere il buon pressing e la densità a centrocampo della selezione sanmarinese e dopo appena 5’ va vicino al gol con Fazzini che si incunea in area con un’iniziativa e fa partire una conclusione che si spegne di poco sul fondo. Dopo appena 4’ arriva anche un’occasione per Baldanzi che, liberato a tu per tu con Amici non riesce ad angolare bene la conclusione. A dare il La all’azione ancora una volta Fazzini, che al 14’ è però costretto per infortunio a lasciare il posto a Ndour. L’ingresso del centrocampista in forza al Besiktas è decisamente dirompente e positivo: al 23’ il classe 2004 trova infatti una buona imbucata per Gnonto che si divora il vantaggio azzurro da posizione invitante. La sorte sembra però nuovamente accanirsi contro gli azzurri al 25’, quando anche Baldanzi deve alzare bandiera bianca per i postumi di una brutta contusione, e viene sostituito da Raimondo. I ragazzi di Nunziata reagiscono comunque con personalità agli imprevisti, continuano a spingere e al 35’ riescono a far cadere la cortina difensiva sanmarinese: sugli sviluppi di un’azione insistita, infatti, Bove fa partire un destro a giro dal limite dell’area, che si infila sotto l’incrocio dei pali. L’1-0 scioglie la tensione degli azzurri che 4’ più tardi trovano anche il raddoppio: la traversa respinge infatti una staffilata dalla distanza di Ruggeri, ma sulla linea Metteoni devia la palla nella propria porta anticipando di un soffio Esposito e mandando a bersaglio il 2-0 che l’Italia si porta negli spogliatoi.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo Cecchetti toglie Guidi e Toccaceli sostituendoli con Cervellini e Casadei mentre Nunziata inserisce Ambrosino al posto di Gnonto. Gli azzurri ripartono con il giusto piglio e nel giro di pochi minuti vanno vicini al tris prima con la conclusione di Pio Esposito e poi con quella di Ambrosino, che finisce di poco alta. Il tris è comunque dietro l’angolo e a calarlo, al 58’, è lo stesso Pio Esposito che di piatto devia in rete un perfetto traversone tagliente di Bove, mettendo a segno la doppietta personale. Nonostante il 3-0 acquisito, i ragazzi di Nunziata non si adagiano sugli allori e continuano il loro forcing tambureggiante e sfiorano il poker nuovamente con Bove ed Esposito, il cui stacco di testa viene fermato soltanto dall’ennesimo intervento provvidenziale di Amici. Un asse, quello tra Bove ed Esposito, che risulta determinante anche nella costruzione del 4-0, siglato ancora una volta dall’attaccante dello Spezia, bravo ad insaccare la respinta della traversa sul tiro del neogiocatore della Fiorentina. Lo show del classe 2005 non è però finito, dal momento che appena 2’ più tardi sigla anche il tris personale e il 5-0 azzurro grazie a un destro a rientrare irresistibile e poi, infine, mette la ciliegina sulla torta, dopo il 6-0 di Raimondo, mandando a bersaglio il definitivo 7-0 in pieno recupero.

Il tabellino

Italia Under 21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Bove, Bianco, Fazzini (dal 14’ Ndour); Baldanzi (dal 25’ Raimondo); Gnonto (dal 46’ Ambrosino), Esposito. All.: Nunziata.

San Marino Under 21 (3-5-2): Amici; Guidi (dal 46’ Cervellini), Matteoni, Sancisi (dal 46’ Chiaruzzi); Giocondi, Sancisi (dal 79’ Gasperoni), Tomassini, Toccaceli (dal 46’ Casadei), Riccardi; Gasperoni (dal 71’ Pasolini), Santi. All.: Cecchetti.

Marcatori: Bove (35’), Matteoni (autogol 39’) Esposito (58’, 76’, 78’,92’), Raimondo (81’).