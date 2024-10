Contro la Lazio una vittoria preziosa in emergenza. Il bottino di 11 reti segnate in otto partite fa però riflettere. Juve, la rivoluzione di Motta è ancora a metà. Difesa da record, ma la via del gol è in salita

Vittoriosa sì, promossa nì, la Juventus tornata al successo sabato in quello Stadium nel quale l’ultima volta che aveva portato a casa i tre punti risaliva alla prima giornata, contro il Como. Messa in questo modo pare un errore, invece è esattamente così, perché la vittoria sulla Lazio – ottenuta di misura, grazie a un’autorete e dopo avere giocato oltre 70 minuti, recuperi compresi, in superiorità numerica – è solamente la seconda ottenuta dai bianconeri in casa in questa Serie A, stanti i pareggi contro Roma, Napoli e Cagliari. Quello che sembra un dettaglio statistico, in realtà è una chiave di lettura che consente di interpretare la squadra di Motta in campionato, soprattutto quando si trova al cospetto di squadre che sanno bloccarle gli spazi e si presentano a Torino basando il proprio gioco sulla solidità dei meccanismi difensivi, dove in assenza di Bremer giganteggia Kalulu. Per una Juventus che dietro ha rischiato meno che poco, e in effetti in campionato non ha ancora incassato una rete su azione, in certi casi – come appunto quello di sabato – la fase offensiva appare un assedio simile a quello che, nel calcio a 5, si ha nel power play, ovvero i due minuti di superiorità numerica che si hanno dopo l’espulsione di un avversario: lì la squadra si dispone in avanti, schiaccia il rivale, fa girare il pallone e cerca di creare uno spazio per calciare in modo efficace. Ci può impiegare appunto quei due minuti. Ecco: questo ha fatto la Juventus con la Lazio (e non solo, anche con Cagliari e Roma), solo che di tiri nello specchio ne ha fatti appena tre in tutto l’incontro e il gol è arrivato su un pallone buttato rasoterra in mezzo, nel traffico, da un esterno, ed è andata bene, perché altrimenti staremmo parlando del quarto pareggio su cinque in casa e di un distacco sul Napoli aumentato rispetto al -3 attuale. Forse non è un caso che la nuova versione dei bianconeri abbia funzionato meglio fuori casa e in Europa, e allora urge confermare la sensazione nei prossimi giorni, con la Signora impegnata domani all’Allianz contro lo Stoccarda e domenica a San Siro con l’Inter. Il ritorno di Conceiçao aggiungerà imprevedibilità, ciò che manca a una squadra organizzata ma che, quando Yildiz è meno brillante, fatica ad avere alternative potenzialmente letali. Qualità che potrebbe avere Adzic, per quanto Motta non possa chiedergli la luna, e non ha, o non lo ancora dimostrato, Douglas Luiz, vittima peraltro, nella notte della partita, di un furto nell’abitazione che condivide con Alisha Lehmann. Refurtiva? Circa 500 mila euro. Un discreto incubo, i suoi primi mesi torinesi. Se non altro, c’è poco tempo per ripensarci su, serve agire. Incombe la Champions, oggi è già vigilia e l’obiettivo è proseguire il percorso netto.