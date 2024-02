La capolista del girone B. Arconatese, è la settimana della verità. Il recupero col Piacenza per tentare la fuga

L’Arconatese ha ripreso a volare. La capolista del girone B della Serie D è tornata ad essere una corazzata. Quattro vittorie consecutive, dodici gol fatti e uno solo subito nelle ultime quattro uscite di campionato, prestazioni che hanno permesso di superare nuovamente le concorrenti più pericolose e mettersi in testa al raggruppamento. I ragazzi guidati da Giovanni Livieri sono ora a più uno sul Caldiero e possono contare su un turno ancora da recuperare, in casa contro il Piacenza. Una sfida complicata, al cospetto di una delle squadre partite per provare a centrare il salto di categoria, arrivando di nuovo tra i professionisti. Ma anche una compagine che arriva da due sconfitte consecutive, segno di un periodo di forma non così vicino a quello dell’Arconatese. La forza della capolista è stata soprattutto di tipo mentale. Dalla ventesima giornata alla ventiduesima l’Arconatese ha infilato tre sconfitte consecutive, inaugurando malissimo il nuovo anno. Cinque gol subiti e zero fatti, non contro formazioni di alta classifica ma contro Club Milano, Legnano e infine Pro Palazzolo, l’unica delle tre che ha obiettivi simili a quelli della formazione milanese. Sembrava una mazzata, la squadra di Livieri aveva lasciato la vetta e anche il secondo posto, ma improvvisamente ha ritrovato le certezze perse un tempo, ricominciato a segnare non buttando via partite che aveva condotto sotto l’aspetto del gioco e l’Arconatese ha ritrovato l’antica brillantezza.

Il cammino è ancora lungo e complicato, a partire appunto dal recupero infrasettimanale contro il Piacenza domani alle 14.30, mentre domenica alla stessa ora c’è un big match contro la Varesina, terza in classifica e con due sole lunghezze da recuperare sulla capolista, sebbene con una partita in più. Il girone B è infatti ancora apertissimo. In quattro punti ci sono altrettante squadre. Il recupero di domani potrebbe consentire all’Arconatese di staccarsi un po’ dal gruppo delle inseguitrici, ma finora il campionato è stato un continuo tiramolla a seconda della squadra che aveva la miglior condizione fisica. Ora lo strappo dato da questo poker di vittorie potrebbe dare il là alla fuga giusta. Il Piacenza farà da prova della verità per le ambizioni di professionismo degli oroblu.

M.T.