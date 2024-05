La Recanatese con la testa alla Vis. Carpani: "Ci attende una battaglia"

Tra uno scroscio di pioggia e l’altro la Recanatese prosegue a pieno regime il programma di avvicinamento alla doppia sfida playout con la Vis Pesaro anche, in qualche caso, con dosi quotidiane doppie. "Gli aspetti fisici e mentali – dice il centrocampista goleador Gianluca Carpani – sono probabilmente anche più importanti, arrivati a questo punto, dei discorsi prettamente tecnici. Soprattutto quando parliamo di partite così delicate".

Già però abbiamo rimarcato come gli avversari, grazie soprattutto alle traiettorie disegnate da Di Paola, sono particolarmente insidiosi proprio sulle punizioni e calci d’angolo dove voi invece avete palesato notevoli sofferenze.

"Lavoriamo da un po’ di tempo su queste situazioni ed infatti, di recente, non abbiamo subito reti da questo tipo di giocate. Un’applicazione costante che sta dando dei frutti, poi è normale che dobbiamo prestare un’attenzione particolare contro una compagine forte anche a livello fisico".

Quanto sarà fondamentale la gara di andata dove sarebbe opportuno, per non dire necessario, mettere fieno in cascina senza commettere errori?

"Penso che dobbiamo scendere in campo nel modo consueto, ossia senza fare calcoli, e cercando di disputare la nostra partita con l’obiettivo di vincere, il che ci consentirebbe di andare a Pesaro con due risultati a disposizione su tre. La squadra è mentalizzata sull’obiettivo che tutti vogliamo fortemente e siamo consapevoli che sarà comunque una battaglia".

Cosa hanno detto in particolare le due partite di campionato, terminate entrambe 1-0 in favore di chi giocava in casa?

"Sono state entrambe decise da episodi. All’andata loro si sono imposti su una delle pochissime azioni pericolose nell’arco dei 90’ (un gol del giovanissimo Da Pozzo ad inizio ripresa ndr) mentre al Tubaldi abbiamo approfittato di un loro infortunio con un’autorete. Credo che potrebbe essere così anche adesso: l’agonismo, l’essere determinati sulle seconde palle, la grinta possono fare la differenza".

Dall’infermeria giungono notizie confortanti e Filippi potrebbe trovarsi nella condizione, quasi inedita, di avere tutto l’organico a disposizione, Meli, Lipari e Peretti compresi mentre, sull’altro fronte, Stellone dovrà sicuramente rinunciare a Nicastro squalificato e proverà a recuperare il difensore Tonucci ed il centrocampista Obi. "Ci stiamo dando dentro di brutto. È stata –, conclude Carpani – una stagione complicata e difficile, ma possiamo e dobbiamo raddrizzarla perché comunque dipende ancora da noi".

Dai propri canali social il club giallorosso lancia un ulteriore appello: "Abbiamo bisogno di voi", rivolgendosi alla tifoseria perché l’unica cosa certa è che in queste due settimane, ci si giocherà moltissimo.

Andrea Verdolini