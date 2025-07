La Vis blinda la porta con i guardiani di casa

La difesa della propria porta verrà affidata dalla Vis a guardiani già attualmente in casa. Dopo il ritorno di Vukovic al Pisa i pesaresi sono infatti pronta a dar spazio alla giovane coppia Pozzi -Fratti. Se il primo,classe 2000, ha già egregiamente difeso i pali vissini per ben due volte nella scorsa stagione, mantenendo in entrambe le circostanze la porta inviolata, per Fratti la prossima potrebbe essere l’annata del grande salto.

Classe 2005, Daniel Fratti nella scorsa stagione ha assunto un ruolo da protagonista in serie D dimostrandosi affidabile difensore dei pali della Trestina, terzultima del girone E vinto dal Livorno. Nonostante le difficoltà della squadra umbra Fratti giocando tutte le 34 gare del campionato per ben otto volte è riuscito a mantenere inviolata la propria porta subendo un totale di 44 reti. Esperienza alla Trestina che nonostante la sua giovanissima età aveva già fatto seguito a quella acquisita con la maglia della Fidelis Andria nella stagione precedente. In quel caso su otto presenze riuscì a collezionare ben quattro cleensheet.

Per il portiere pesarese di 192 cm di altezza dopo una carriera giovanile vissuta con i colori biancorossi cuciti addosso, le due esperienze in serie D hanno rappresentato un occasione di maturazione. Ora Fratti è pronto per realizzare il proprio sogno: difendere i pali della porta della sua città. Stellone, maestro nel costruire una difesa talmente solida da tenere spesso indaffarati i propri estremi difensori, dovrà ora scegliere in fase di preparazione estiva a chi affidare le chiavi di questo spinoso ruolo. Dopo esser riuscito a lanciare l’esordiente Vukovic in categorie superiori alla serie C anche quest’anno mister e società hanno voglia di far emergere nuovi talenti.

Se Alessio Pozzi, arrivato a Pesaro nello scorso gennaio, nelle gare contro Pianese e Milan Futuro non ha perso l’occasione per mettersi in mostra per Fratti prima a Pesaro e poi nel probabile ritiro di Cingoli ci sarà l’opportunità per far pendere le preferenze di Stellone dalla propria parte. Ancora una volta la società, sposando la linea di giovani azzurri, è intenzionata dunque a costruire nuovi talenti da lanciare poi verso orizzonti più altisonanti.

Lorenzo Mazzanti