L’Acf Foligno vince e resta al comando. Steso l’Atletico Bmg con un gol per tempo

Acf Foligno

2

Atletico Bmg

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori: Zichella (23’ st Tortoioli), Nuti, Moracci, Benedetti; Bruschi, Mattia (37’ st Kuqi), Settimi (28’ st Di Cato); Khribech, Rocchi (17’ st D’Urso), Calderini (32’ st De Sanctis). A disp.: Bonomo, Currieri, Brunetti, Tempesta. All.: Manni.

ATLETICO BMG 4-4-2: Battistelli; Paletta, Di Mauro (1’ st Boninsegni), Ziroli, Neziri (1’ st Purgatori); Maggese (9’ st Fondi), Francescangeli, Gori (1’ st Sbarzella), Proietti; Sciacca (16’ st Paciotti), T. Valentini. A disp.: Antonini, Angeli, Tomaino, Canavese. All.: Farsi.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Reti: 15’ pt Calderini, 13’ st Nuti.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Khribech, Nuti (F) Gori, Maggese (A). Angoli: 6-4.

FOLIGNO – La capolista Acf Foligno si aggiudica il delicato e difficile appuntamento con l’Atletico Bmg e mantiene il punto di vantaggio nei confronti del Terni Fc. Confronto tra due delle squadre più attrezzate caratterizzato dalla pioggia battente che ha ridotto il terreno del Blasone al limite della praticabilità che, gli uomini di Alessandro Manni con un gol per tempo (Calderini nei primi 45 minuti e Nuti nella seconda frazione di gioco) al cospetto di un avversario l’Atletico Bmg, nonostante avesse tenuto testa ai padroni di casa per l’intero primo tempo nella ripresa, dopo aver subito il raddoppio ha dato l’impressione di avere già lo sguardo al confronto di mercoledì per la gara di ritorno della Coppa Italia. "E inevitabile che inconsciamente – ha commentato il dg dell’Atletico Alvaro Arcipreti- subito il raddoppio la squadra ha ritenuto opportuno di evitare infortuni per presentarsi all’appuntamento di Coppa Italia che a questi punto rappresenta l’obiettivo prioritario della nostra stagione". "Dopo il blitz di Marsciano – ha commentato Alessandro Manni – la mia squadra è scesa in campo al cospetto di un avversario di grosso livello provare a vincere, tre punti importanti, grazie ad una buona prestazione di tutto il collettivo, vittoria necessaria per mantenere a distanza il Terni Fc, avversario con il quale ci giocheremo la promozione nella categoria superiore". Partita che nonostante il terreno pesante è stata più che gradevole. Confronto che in avvio ha visto la squadra ospite avvicinarsi al gol con Proietti (diagonale deviato in angolo da Lori) e successivamente con Sciacca che si presentato solo in area di gara anticipato da Lori in disperata uscita. Al 15’ Acf in vantaggio: azione Calderini per Settimi, pennellata in area di Settimi con Calderini che trova l’angolino per depositare la sfera alle spalle di Battistelli. In avvio dei secondi 45 minuti è Nuti su azione di testa su azione di calcio d’angolo gonfia la rete del portiere ospite. Nei minuti successivi complice le condizioni del terreno di gioco le due squadre evitano di rischiare anche se in due affondi Khribech ha provato ad arrotondare il risultato ma le due occasioni sono finite entrambe a lato.

Carlo Luccioni