L’allenatore dopo la rifinitura a porte chiuse. Colavitto: "Servirà il giusto atteggiamento. Perucchini sta meglio, proveremo a vincere»

Ieri l’Ancona ha svolto la rifinitura al Del Conero a porte chiuse, quindi nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Pescia in vista della gara odierna al Porta Elisa. "Dalla partita contro il Pescara ho ricevuto risposte importanti dal punto di vista caratteriale – attacca così Gianluca Colavitto –. Venivamo da una sconfitta brutta sotto tutti i punti di vista e abbiamo reagito contro la squadra più in forma del girone B. Il Pescara, infatti, prima di farci visita, aveva collezionato tre vittorie siglando undici reti e subendone solamente una". Adesso, però, archiviata la sfida di domenica scorsa in un Del Conero da record, l’Ancona deve quanto meno ripetersi a Lucca: "Viste le assenze dovrò mettere nelle condizioni migliori i ragazzi – prosegue Colavitto –. Se il tutto viene visto in quest’ottica, può darsi che possa cambiare qualcosa a livello di disposizione in campo. Ma alla fine deve esserci l’atteggiamento giusto da parte di tutta la rosa che abbiamo a disposizione. La Lucchese ha un impianto difensivo estremamente solido, dietro ha giocatori come Tiritiello, Sabbione e Benassai. Tuttavia, l’Ancona scenderà in campo con i tre attaccanti per cercare di fare sua la partita. Noi daremo il massimo, come sempre, e punteremo a vincere, se poi il terreno di gioco decreterà il pareggio lo accetteremo. Non accetterò, invece, sconfitte come quelle di Vercelli dove ci sono stati momenti di passività mentale e di rilassamento. Pure sotto questo punto di vista dobbiamo essere sempre al cento per cento".

Sull’impiego di Perucchini Colavitto ha proseguito: "Filippo sta meglio, vediamo che cosa mi dirà lo staff medico". Portiere in dubbio, dunque, con Vitali pronto a sostituirlo. Chiudere l’anno e il girone di andata a Lucca con un risultato positivo sarebbe fondamentale, l’Ancona in trasferta non vince dalla partita di Olbia, gol di Energe su assist del subentrato Cioffi. Un appuntamento cruciale per passare le festività natalizie in serenità e cominciare a pensare al futuro, ecco cosa chiede il comandante ai suoi ragazzi: "Alla squadra chiedo di mettercela tutta, per trascorrere poi, sia noi che i tifosi anconetani, un Natale sereno dal punto di vista calcistico".

