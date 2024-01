L’ALLUNGO. Mantova show nello scontro diretto. Padova travolto e capolista in fuga

Un Mantova inarrestabile vince con un secco 5-0 il duello diretto in casa del Padova e consolida in modo determinante il suo primato nel girone A di Serie C, portandosi a +7 dai biancoscudati. L’atteso big match, giocato davanti a oltre 9.000 spettatori (più di 1.100 dei quali virgiliani), parte subito a grande ritmo. I veneti vogliono far valere il fattore campo e impegnano Festa al 2’ con Delli Carri, ma la formazione di Possanzini aumenta i giri del suo motore con Galuppini e Fiori che mettono in seria difficoltà la retroguardia patavina. Con il passare dei minuti continua a crescere il ritmo degli ospiti, che al 28’ sbloccano il risultato con uno stacco di testa di Redolfi (nella foto), abile a trasformare una punizione di Burrai nel vantaggio che infligge un duro colpo alle ambizioni dei locali. L’1-0 carica ulteriormente i virgiliani che sfiorano il raddoppio con Radaelli e con Trimboli e concedono al Padova solo un paio di sprazzi nel finale del primo tempo con Bortolussi e Belli. Nella ripresa la squadra di Torrente parte decisa a ribaltare la situazione, ma dopo 6’ Fiori sigla il raddoppio che gela la voglia di rimonta del Padova. Al 23’ arriva anche il tris di Galuppini e nel recupero il poker di Bragantini e la cinquina di Wieser che fanno volare il Mantova verso la Serie B.

Luca Marinoni