Felipe Anderson, annuncio a sorpresa: c’è la firma con il Palmeiras. Beffata la Juventus

Roma, 16 aprile 2024 – Felipe Anderson ha raggiunto l’accordo per il suo trasferimento al Palmeiras, in Brasile, per la prossima stagione. Firmerà un contratto fino al 2027. Decisive le esigenze familiari che hanno influito sulla scelta del brasiliano.

Beffata la Juventus, che sembrava avere già l’accordo con il giocatore ed era pronta a ingaggiarlo a parametro zero. L’esterno della Lazio ha annunciato la sua decisione sui social attraverso un comunicato ufficiale: “Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto, vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società – afferma il brasiliano –, vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!”.

Continua la fuga dei giocatori dalla Lazio, che solo pochi giorni fa aveva incassato la volontà di cambiare aria anche da parte del centrocampista spagnolo Luis Alberto.

Felipe Anderson torna in patria 11 anni dopo aver ‘spiccato il volo’ con il Santos. Ha militato nei maggiori campionati europei: dalla Serie A, vestendo la maglia della Lazio, alla Premier League, con il West Ham. Nel 2020 una breve parentesi in Portogallo, durata meno di un anno, tra le fila del Porto.