Lazio: Baroni è quasi magia, Porto battuto e primato in Europa. Castrovilli operato

Roma, 9 novembre 2024 - L'Aquila biancoceleste vola e non sembra voler atterrare a breve, né in campionato, né in Europa. Nella quarta giornata di Europa League i capitolini centrano il quarto successo nella competizione vincendo all'ultimo una sfida bellissima contro il Porto, che vale il primato solitario nella competizione. All'Olimpico la Lazio si impone per 2-1 grazie a un super Pedro, che sta vivendo una seconda giovinezza in questo avvio di stagione, autore del gol che vale i tre punti, dopo il vantaggio laziale firmato Romagnoli e il pareggio portoghese di Eustaquio. Per gli aquilotti si tratta del successo numero nove nelle ultime dieci partite, raccontando di uno stato di forma magnifico tra le due competizioni.

La partita dell'Olimpico per intensità, organizzazione tattica e qualità dei giocatori in campo, non ha nulla da invidiare a una partita di Champions League. Le due squadre infatti si tirano a lucido per l'incontro e nonostante non giochino le primissime scelte da entrambe le parti, fin da subito l'incontro è vivace, divertente ed emozionante. I biancocelesti hanno un maggiore predominio territoriale e di ritmo, riuscendo a stabilire un maggiore possesso di palla. Le azioni da gol però non fioccano, merito del grande lavoro dei due ex Serie A Djalò e Perez al centro della difesa portoghese, che lasciano pochissimo spazio nelle zone più pericolose di campo. Non solo questo, tutto il castello difensivo costruito da Vitor Bruno risulta molto efficace tanto in fase arretrata, quanto in ripartenza, merito della qualità e della rapidità che possono offrire Galeno, Vieira e soprattutto Omorodion.

Il gol del vantaggio laziale è figlio di un episodio, su cui però i biancocelesti sono bravissimi a ottenere il massimo risultato possibile. Su calcio d'angolo infatti Castellanos stacca nel cuore dell'area di rigore, facendo da torre per l'ottimo inserimento sul primo palo di Romagnoli. La sponda dell'argentino toglie il tempo dell'uscita a Diogo Costa, lasciando così al difensore l'occasione di segnare: e il centrale con la spreca. A cambiare la gara per gli ospiti invece sono i cambi. In avvio di ripresa, sotto nel risultato, i portoghesi cominciano il tempo spingendo al massimo e con gli ingressi di Pepé, Joao Mario e Gonzalez riescono ad aumentare il ritmo fino alla rete del pareggio firmata da Eustquio, che piazza benissimo all'angolino basso alle spalle di Mandas, il cross rasoterra di Galeno.

Il finale è una vera e propria lotteria. Il pareggio sarebbe forse il risultato più giusto tra le parti, ma forse la spinta dell'Olimpico, elettrico a tratti durante l'incontro, o forse lo stato di forma eccellente dei biancocelesti, alla fine l'episodio finale regala il successo ai ragazzi di Marco Baroni. La squadra di casa infatti spinge per il successo e il cross di Isaksen è perfetto per l'inserimento tra le linee di Pedro. Il minuto è il 92' e l'attaccante spagnolo si arrangia per addomesticare il pallone, ma poi fa emergere tutta la sua tecnica per scavalcare Costa con un tocco sporco, ma efficace e realizzare sotto la Curva Nord la rete del definitivo 2-1. Un finale catartico per una partita di altissimo livello, senza dubbio una delle più divertenti di questa prima parte di stagione di Europa League.

Le statistiche dell'incontro

I numeri dell'incontro raccontano del grande equilibrio visto in campo tra le due squadre. Alla fine sono gli episodi ad assegnare i tre punti, perché sulla carte entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere, rendendo il pareggio forse il risultato più giusto. La Lazio perde di pochissimo il duello per il possesso di palla con un 49-51 come percentuali di divisione in favore dei lusitani. Non solo questo, la mole di passaggi è leggermente superiore per gli ospiti e anche un pizzico più precisa. I padroni di casa infatti realizzano 346 passaggi sui 426 tentati complessivi (81% di precisione), mentre il Porto realizza 384 fraseggi, su un totale di 463 tentati (tasso di conversione dell'83%).

I biancocelesti hanno leggermente meno il possesso palla, ma sanno farlo fruttare meglio, tirando quasi il doppio delle volte rispetto ai rivali in campo. Sono infatti 13 le conclusioni complessive tentate dai biancocelesti, mentre i lusitani si fermano a 7 tiri complessivi. La differenza tra le parti emerge ulteriormente quando si va a leggere la voce dei tiri nello specchio della porta, con 6 tiri tra i pali dei laziali, contro uno solo, quello del gol, del Porto. Non solo questo, perché se dal punto di vista della qualità del gioco il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto, la statistica degli expected goals invece incorona i capitolini. I ragazzi di Baroni infatti combinano per 1,49 xG, contro i soli 0,57 xG del Porto.

Altri numeri del match vedono il Porto correre di più con 113,1 km percorsi, contro 112,5 km. I portoghesi sono anche più indisciplinati, con 16 falli commessi e 6 cartellini gialli contro gli 11 falli realizzati dai padroni di casa con i loro 3 cartellini gialli ricevuti. La Lazio emerge invece con una buona fase difensiva, dove recupera più palloni (38 contro 33), realizza più tackle (22 contro 20) e calciano anche più corner (6 a 5).

Lazio, Castrovilli operato, il comunicato biancoceleste

La Lazio continua a volare al momento anche a livello di infermeria può godersi una rosa quasi sempre al completo. Tra i pochissimi giocatori ai box figura Gaetano Castrovilli. Il giocatore aveva subito l'infortunio del menisco mediale della gamba sinistra durante un allenamento. Il giocatore nella giornata di oggi è stato sottoposto a un intervento di artroscopia per smaltire l'infortunio. Buone notizie per la Lazio, che non solo nel proprio comunicato racconta dell'esito positivo dell'intervento, ma anche di tempi di recupero più rapidi rispetto alle prime previsioni. Ecco il comunicato completo della società.

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto in data odierna ad artroscopia chirurgica a carico del menisco mediale dell'arto inferiore sinistro. Il calciatore verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano ed il rientro alle attività di campo è previsto tra due settimane, come da certificazione medica".