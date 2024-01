Supercoppa, Lazio in partenza per l'Arabia Saudita. Felipe Anderson tentato dalla Juventus

Roma 16 gennaio 2024 – Una parte della città si è svegliata con il terremoto del cambio allenatore, l'altra invece con in testa l'obiettivo di sollevare il primo trofeo stagionale. Nella giornata di oggi infatti i biancocelesti lasceranno la Capitale per volare in Arabia Saudita dove insieme a Fiorentina, Inter e Napoli si giocheranno la final four di Supercoppa Italiana, in questo nuovo format inedito. In vista della partenza, Maurizio Sarri ha annunciato oggi i convocati per la competizione, che fanno sorridere i tifosi visti alcuni ritorni. Ecco la lista completa dei giocatori che prenderanno parte alla competizione.

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.

Sono dunque presenti in gruppo Patric e Castellanos. Il primo si era fermato nel corso del match contro il Lecce, accusando un problema alla spalla dopo un contrasto duro con un avversario. Sostituito anzitempo per fare spazio a Romagnoli, il centrale spagnolo è stato osservato in queste giornate per valutarne le condizioni e dal tecnico toscano è stato valutato arruolabile per la Supercoppa e sarà parte del gruppo, anche se probabilmente non sarà la primissima scelta per partire titolare. Più complicato invece l'utilizzo di Castellanos alle prese con una lesione muscolare. L'argentino sarà con la squadra nella speranza di un recupero lampo, nel frattempo scalda i motori capitan Immobile, pronto a trascinare la squadra a caccia della sesta Supercoppa della sua storia. Nella giornata di ieri è stato svolto l'ultimo allenamento in sede a Formello, con una seduta per i soli giocatori che hanno avuto un minutaggio ridotto contro il Lecce.

In caso di forfait anche da parte di Immobile, a guidare l'attacco è pronto Felipe Anderson, la cui permanenza in biancoceleste sembra sempre più appesa a un filo, non tanto per il mercato invernale, quanto più per il prossimo giugno, quando il contratto del brasiliano andrà in scadenza. La Lazio ha già fatto la sua mossa, avanzando un'offerta di circa 3,5 milioni di euro, bonus compresi, con prolungamento triennale fino al 2027. Il giocatore e il suo agente temporeggiano, in attesa di offerte anche economicamente più importanti.

L'ultima in ordine cronologico ad aver avanzato idee concrete di ingaggio per il fantasista sudamericano dei laziali è la Juventus del ds Giuntoli. Secondo quanto trapela dalla Continassa infatti Juliana Gomes, l'agente e sorella del calciatore, avrebbe già intrattenuto colloqui con la dirigenza juventina per gettare le basi di un eventuale accordo per questa estate. Lotito nelle ultime settimane non si è detto preoccupato per la situazione relativa al proprio fantasista, ma è improbabile che in caso di offerta bianconera, accetterà di partecipare a una guerra al rialzo per il trentenne.

Con Sarri il numero sette sta trovando una continuità senza precedenti essendo stato schierato per 126 partite consecutive da quando il tecnico toscano siede sulla panchina laziale, superando il record di 125 che durava ormai da un secolo. Numeri che lo consegneranno alla storia dei biancocelesti, anche in caso di divorzio estivo. Un'ipotesi sempre più concreta con cui i capitolini probabilmente dovranno porre rimedio in sede di mercato estivo.