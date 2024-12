Lecce-Juventus 1-1, Rebic al 93' beffa i bianconeri

Lecce, 1 dicembre 2024 - Il Lecce rallenta ulteriormente la corsa della Juventus. I salentini riprendono la Vecchia Signora sull'1-1. Dopo i pali di Thuram e Conceicao nel primo tempo, nella ripresa è Cambiaso a sbloccare il punteggio (decisiva la deviazione di Gaspar), ma i giallorossi ci credono fino in fondo e al 93' Rebic firma il definitivo pari. Madama scivola a -6 dalla capolista Napoli, mentre i pugliesi allungano la striscia positiva di risultati e salgono a quota 13 punti in classifica.

Le scelte dei due allenatori

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta.

Primo tempo

La Vecchia Signora prende immediatamente in mano le redini della gara e al 6' sfiora il vantaggio: Yildiz dalla sinistra lascia partire un cross che arriva a Thuram, la cui deviazione sporca colpisce clamorosamente il palo e termina sul fondo. Bianconeri sfortunatissimi anche al 16', quando la ripartenza di Conceicao porta il portoghese al tiro da limite, ma anche stavolta è il legno a dire di "no" al mancino del numero 7. Al 24' la Juventus il gol lo trova con Weah, ma viene annullato per fuorigioco. Il Lecce in attacco non punge, ma in difesa tiene botta. I piemontesi si aggrappano alle accelerazioni di Cambiaso, ma in generale faticano a sfondare il muro eretto dai salentini. E così la prima frazione va in archivio sullo 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa si registra il primo tiro dei padroni di casa: al 48' Krstovic svetta su calcio d'angolo, ma Perin blocca a terra. I locali sono decisamente più attivi e il portiere bianconero deve nuovamente sporcarsi i guantoni sulle conclusioni di Dorgu, Morente e Krstovic. Il numero 9 giallorosso ha una bella occasione al 61', ma non inquadra il bersaglio grosso. Thiago Motta capisce che bisogna cambiare e allora inserisce Fagioli e Rouhi per Thuram e Gatti. Danilo rischia il rosso per un fallo su Krstovic, poi subito dopo ecco l'episodio che cambia il match: al 66' Cambiaso calcia dalla distanza e trova la deviazione di Gaspar che non dà scampo a Falcone. La Juve sblocca quindi una gara che stava diventando sempre più scorbutica. Poco dopo il vantaggio torinese, Koopmeiners impegna Falcone, che agguanta il pallone in due tempi. Giampaolo toglie Morente e Ramadani e manda in campo Rebic e Kaba, mentre dall'altra parte Mbangula rileva Yildiz. Al 76' pugliesi davvero pericolosi con Krstovic, sul cui destro da posizione ravvicinata è determinante la deviazione di Kalulu per salvare dai guai la Vecchia Signora. Nel Lecce va dentro pure Oudin per Rafia e Thiago Motta fa esordire in A il classe 2006 Pugno. I locali si lanciano all'assalto della porta avversaria, Madama è costretta a difendersi strenuamente e al 93' un errore in disimpegno di Cambiaso spalanca il campo a Krstovic che crossa in mezzo, la sfera arriva a Rebic e l'ex Milan fa 1-1.

